Durante la puntata di “Affari Tuoi” trasmessa venerdì 26 dicembre 2025, Stefano De Martino ha accolto in studio Herbert Ballerina, che indossava occhiali natalizi, toccandogli il viso vicino alle lenti. Il comico si è immediatamente ritratto, esclamando “Fermo che non ci sono le lenti! Tra poco mi ciecavi”, suscitando risate ma anche un attimo di gelo in studio.

Comicità e rischio incidente

Il siparietto è nato in occasione della Lotteria Italia: Herbert Ballerina, oltre alla tradizionale fascia tricolore, ha indossato occhiali a tema natalizio. Il gesto di De Martino, apparentemente innocuo, ha rischiato di causare un piccolo incidente, prontamente evitato grazie alla reazione del comico.

Battute e colpi di scena

Non è stato l’unico momento di leggerezza: durante la puntata, una concorrente di nome Emanuela, bodypainter nella vita, ha ispirato una battuta di De Martino: “Non puoi farlo anche con Herbert? Almeno lo sento solo ma non lo vedo e risolviamo uno dei due problemi”.

La serata ha visto anche un colpo di scena sul fronte del gioco: la concorrente ha accettato un’offerta di 70.000 euro, rivelatasi una scelta vincente, poiché il suo pacco conteneva 0 euro.

Il contesto della gag

Il racconto della puntata appare coerente con lo stile ironico e vivace che caratterizza il programma e la complicità tra De Martino e Herbert Ballerina.

Chi è Herbert Ballerina

Herbert Ballerina è un comico e attore noto per le sue frequenti apparizioni in “Affari Tuoi” e in altri programmi di intrattenimento. La sua presenza in studio contribuisce spesso a creare momenti di leggerezza e spontaneità.