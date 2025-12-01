La coppia formata da Alice Campello e Alvaro Morata è tornata nuovamente al centro dei pettegolezzi di gossip: stando agli ultimi movimenti social dei due coniugi, sembra esserci in atto una nuova crisi. Nello specifico, in alcuni post pubblicati su Instagram l'influencer si è mostrata senza la fede nuziale mentre lui ha rimosso dai social la dicitura "marito di" con la quale veniva linkato il profilo della moglie.

Nuova crisi all'orizzonte per Morata e Campello

I fan più attenti della famiglia Campello-Morata hanno notato un certo distacco fra marito e moglie.

Analizzando la coppia singolarmente si notano dei dettagli che sembrano parlare di una rottura: lei in alcuni post pubblicati su Instagram per promuovere alcuni prodotti di marketing, si è mostrata senza la fede nuziale. Per quanto riguarda lui invece, pare che i ben informati hanno notato che sul suo profilo WhatsApp abbia rimosso la foto che lo ritrae insieme ai figli e alla moglie. Inoltre sugli account social dei due coniugi non compare più la dicitura "marito di" e "moglie di" che li collegava ai rispettivi profili. Infine tra i vari indizi, i più attenti hanno notato che da tempo Alice e Alvaro non si scambiano più i like ai rispettivi post.

Dal momento che i due coniugi non hanno commentato i rumors sul loro conto, è bene prendere la notizia della crisi come un normale pettegolezzo di gossip anche se ci sono diversi indizi che hanno pensare ad un nuovo momento di difficoltà.

Il precedente

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2016 ed un anno dopo sono convolati a nozze: dalla loro unione sono nati Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella.

A settembre 2024 hanno vissuto una crisi coniugale, che li ha portati ad allontanarsi.

A gennaio 2025, però, i due sono tornati insieme e sembravano essere più uniti di prima. Lo stesso calciatore attualmente in forza al Como aveva spiegato in un'intervista di aver vissuto un momento difficile nella sua vita, ma era riuscito a rialzarsi solo grazie all'aiuto della moglie.

La reazione di alcuni fan della coppia

Su X, diversi fan della coppia hanno commentato con dispiacere la possibile crisi tra Alice Campello e Alvaro Morata.

Un utente ha detto: "Mi dispiace tantissimo, perché insieme sono bellissimi". Un altro ha aggiunto: "I momenti no capitano a tutte le migliori famiglie. Spera che possano ritrovare la loro serenità come accaduto in passato". Un ulteriore utente invece ha commentato con un velo di polemica: "Io non capisco le coppie che si ostinano a stare insieme, nonostante le cose non vadano bene". Un altro fan ha detto: "Mi dispiace, ma le minestre riscaldate non sono mai buone".