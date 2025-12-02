Giovedì 4 dicembre si registrerà l'undicesima puntata di Amici, ovvero lo speciale che i fan potranno vedere in televisione domenica prossima a partire dalle ore 14. Quando mancano ancora alcuni giorni alle riprese, si sa già che quattro titolari dovranno affrontare una sfida decisiva (Anna e Alessio per il ballo, Michele e Angie per il canto), mentre Opi dovrà eseguire un compito che gli è stato assegnato da Lorella Cuccarini in settimana.

Le novità sul prossimo speciale di Amici

Tra un paio di giorni ci sarà la registrazione dell'11° speciale di Amici 25, e sul web già circolando le anticipazioni di alcune delle cose che sicuramente accadranno in studio.

Visto come sono andate le gare della puntata precedente, si sa già che quattro allievi dovranno confrontarsi con altrettanti talenti esterni e dovranno batterli per riconfermarsi nella classe.

In un recente daytime, Michele ha scoperto che Rudy Zerbi ha scelto la sua sfidante e ha anche potuto vedere un video del suo provino. Il cantante è entrato in crisi perché reputa la sua avversaria molto brava, ma la sua insegnante Lorella Cuccarini l'ha spronato a credere di più in sé stesso.

Gli altri titolari che dovranno fare la sfida nella prossima puntata sono la cantante Angie e i ballerini Anna e Alessio.

I quattro talenti a rischio sono quelli che domenica scorsa si sono classificati agli ultimi posti nelle gare, quindi quelli che non hanno convinto pienamente i giudici esterni.

Verifica in arrivo per Opi

Il daytime di Amici che è andato in onda il 2 dicembre, ha dato l'anticipazione di un'altra cosa che accadrà nella prossima puntata con Maria De Filippi in studio.

Lorella Cuccarini ha deciso di mettere alla prova Opi chiedendogli di preparare il brano Pastello bianco dei Pinguini tattici nucleari, un pezzo con il quale potrà mostrare sia le sue abilità vocali che quelle interpretative.

"Sono contento", ha commentato l'allievo di Anna Pettinelli dopo aver appreso il compito che dovrà eseguire nel corso dello speciale in onda domenica 7 dicembre.

La prof Cuccarini ha assegnato come compito a Opi "Pastello bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari e questa è la sua reazione #Amici25 pic.twitter.com/2X82glJxqG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 2, 2025

Lezioni per Maria Rosaria

In vista della registrazione di giovedì 4 dicembre, gli allievi di Amici sono alle prese con lo studio delle coreografie e dei brani che dovranno eseguire sul palco.

Maria Rosaria, ad esempio, ha lavorato a lungo con Samantha Togni: sotto l'occhio attento della maestra Celentano, la ballerina di latinoamericano si è allenata su assoli e passi a due assieme alla professionista Alessia.

Negli ultimi daytime si è parlato molto anche di Alex (che ha avuto un emozionante confronto con Mattia Zenzola in sala prove) e di Angie, che non ha nascosto la sua preoccupazione per la sfida che dovrà affrontare nella prossima puntata.