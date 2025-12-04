Giovedì 4 dicembre c'è stata la registrazione della puntata di Amici in onda domenica prossima, l'undicesima di questa edizione. SuperGuida Tv ha già pubblicato le prime anticipazioni di ciò che è accaduto nel corso delle riprese, a partire dai verdetti che hanno emesso i giudici esterni sugli allievi a rischio. Non ci sono state eliminazioni, ma la sfida di Michele è stata annullata da Rudy Zerbi e la ragazza con la quale si sarebbe dovuto confrontare è entrata nella scuola.

Le decisioni sui ragazzi in bilico

Il 4 dicembre si è registrata l'undicesima puntata di Amici e le anticipazioni del web svelano che in studio sono accadute molte cose.

La curiosità dei fan era soprattutto per i verdetti dei giudici esterni sugli allievi a rischio, in particolare quelli che erano in sfida dalla scorsa settimana.

Michele ha conosciuto la sua sfidante diversi giorni fa, quando Rudy Zerbi l'ha avvertito che è stato lui a sceglierla personalmente tra i tanti talenti che si sono presentati ai casting. Nel corso delle riprese, però, il professore ha deciso di annullare la sfida perché ha visto miglioramenti nell'allievo. La ragazza che si sarebbe dovuta confrontare con il titolare è entrata nella scuola grazie al "sì" di tutti gli insegnanti.

Anche il ballerino Alessio ha battuto il suo avversario, mentre la cantante Angie ha fatto la sfida in settimana (è stata mostrata nel daytime del 4 dicembre).

La gara di canto è stata giudicata da Cristiano Malgioglio e Lorenzo si è classificato al primo posto, mentre Pierpaolo è arrivato ultimo in quella di ballo. Tra la giurata Anbeta e Alessandra Celentano c'è stato un duro scontro.

Tante gare per i titolari della scuola

Gli allievi di Amici sono costantemente sotto esame, per questo vengono chiamati a partecipare a gare di canto e di ballo anche durante la settimana.

Nei giorni scorsi, gli inediti dei cantanti sono stati giudicati da Gabry Ponte: Valentina è risultata la migliore, mentre Flavia si è classificata ultima.

Emanuel Lo, invece, ha voluto mettere alla prova i ballerini sull'improvvisazione: Pierpaolo è stato l'unico ad avere la sufficienza (6,76 come media), mentre tutti gli altri rappresentanti della categoria danza sono stati bocciati e criticati dalle maestre Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

I voti più bassi li ha ricevuti Maria Rosaria (4,33), ma anche Emiliano non ha raggiunto neppure il 5 con la sua esibizione.

Il calendario delle registrazioni di Amici prima delle vacanze

Quella che si è svolta oggi, 4 dicembre, era la terzultima registrazione di Amici prima delle vacanze di Natale.

Come anticipato dalla pagina X Amici News nei giorni scorsi, le prossime riprese del talent saranno l'11 (dodicesima puntata) e il 18 dicembre (tredicesima puntata), dopodiché ci sarà uno stop fino all'inizio del 2026.

Il daytime dovrebbe andare in onda fino a venerdì 19 dicembre, ma su questo non sono ancora trapelate notizie certe.