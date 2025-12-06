L'undicesima puntata di Amici andrà in onda domenica 7 dicembre, ma, essendo già stata registrata, sono disponibili le anticipazioni su ciò che è accaduto. Tra i professori di ballo ci saranno diverse discussioni e sarà soprattutto Alessandra Celentano ad avere da ridire con i colleghi Emanuel Lo e Veronica Peparini. L'allievo Michele, invece, perderà la sfida contro Caterina, ma non verrà eliminato: Rudy Zerbi deciderà di salvarlo dopo essersi commosso per una sua esibizione.

Colpo di scena negli studi di Amici

Nel corso dello speciale di Amici trasmesso in tv il 7 dicembre non ci saranno eliminazioni, ma un allievo rischierà grosso.

Michele si confronterà con Caterina e avrà la peggio: la ragazza conquisterà tutti e tre i professori di canto e andrà a sedersi tra i banchi.

A sorpresa, però, il titolare non abbandonerà la scuola, perché Rudy Zerbi annullerà la sfida che lui stesso ha voluto nei giorni precedenti: commosso dall'esibizione del giovane talento del team Cuccarini, il docente deciderà di dargli un'altra possibilità tra gli applausi di tutti i presenti.

Secondo le anticipazioni, Michele dovrà fare un'altra sfida prima delle vacanze di Natale.

Tensioni nella commissione interna

La puntata di Amici in onda domenica 7 dicembre sarà contrassegnata dalle liti: Alessandra Celentano, in particolare, discuterà con tre persone diverse e monopolizzerà gran parte del tempo che solitamente viene dedicato alle gare e ai compiti della settimana.

La maestra contesterà il giudizio positivo di Anbeta su Pierpaolo (le due avranno un duro scontro verbale), si lamenterà della verifica che Emanuel Lo ha assegnato al suo alunno Emiliano (un assolo di latinoamericano) e discuterà con Veronica Peparini su Paola.

Anche tra i docenti di canto ci saranno momenti di tensione: Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, in particolare, litigheranno sull'esibizione di Riccardo nella gara giudicata da Cristiano Malgioglio.

Maglia sospesa per Emiliano

Verso la fine della puntata, Emiliano sarà chiamato a eseguire la coreografia che Emanuel Lo gli ha chiesto di preparare in settimana.

L'allievo di Amici, però, verrà bocciato sia dall'insegnante di hip-hop che dalla sua tutor (la maestra Celentano) e per questo gli verrà sospesa la maglia.

Flavia, invece, avrà la possibilità di cantare il suo inedito e Maria De Filippi la spronerà ad aprirsi di più raccontando come è fatta per aiutare il pubblico a entrare in empatia con lei.

L'alunna di Anna Pettinelli, inoltre, finirà in sfida insieme ad altri tre titolari: Plasma per il canto, Pierpaolo e Giorgia per il ballo.