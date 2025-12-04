Continuano a trapelare anticipazioni sulla puntata di Amici che è stata registrata oggi, giovedì 4 dicembre. Secondo quanto riportato da SuperGuida Tv, la decisione di Rudy Zerbi di annullare la sfida di Michele non ha impedito alla sua sfidante Caterina di entrare nella classe come titolare. Il ballerino Emiliano, invece, non ha superato il compito assegnatogli da Emanuel Lo e la maestra Celentano gli ha sospeso la maglia.

Colpi di scena nell'undicesimo speciale di Amici

L'undicesima puntata di Amici andrà in onda domenica 7 dicembre, ma è stata registrata in queste ore e sul web stanno circolando le anticipazioni di ciò che è accaduto.

La sfida di Michele è stata fatta, ma prima del verdetto Rudy Zerbi ha deciso di annullarla perché è rimasto colpito dalla seconda esibizione dell'allievo.

La sfidante Caterina, però, ha ricevuto il "sì" di tutti e tre i docenti ed è entrata ufficialmente nella classe 2025/2026.

Il cantante del team Cuccarini, inoltre, ha ricevuto i complimenti degli insegnanti e la standing ovation del pubblico presente in studio, ma la prossima settimana dovrà affrontare un'altra sfida per provare a riconfermarsi tra i titolari della scuola.

I compiti di Emiliano e Paola

Nel corso della registrazione di Amici del 4 dicembre, sono state fatte due verifiche.

Paola ha eseguito il compito che le ha assegnato la maestra Celentano in settimana e l'ha superato brillantemente: la professoressa di danza classica, infatti, le ha dato 7,5 come voto.

Emiliano, invece, ha portato sul palco un assolo di latinoamericano (dimostrato da Mattia Zenzola) e non ha convinto né Emanuel Lo né la sua tutor.

Visto che Alessandra Celentano lo ha bocciato dandogli 4, il ballerino ha riconsegnato la maglia da titolare: il giovane rimarrà sospeso finché la sua insegnante non deciderà se riammetterlo o mandarlo a casa.

I giudici e gli ospiti della settimana

Alle riprese di Amici del 4 dicembre, i cantanti sono stati valutati da Cristiano Malgioglio, che ha anche eseguito la sua nuova canzone durante la registrazione.

A osservare e votare le esibizioni dei ballerini, invece, sono stati Kledi, Francesca Tocca e Anbeta. Tra quest'ultima e la maestra Alessandra Celentano c'è stato uno scontro molto duro su Pierpaolo, in particolare sul parere che hanno di lui come danzatore.

Anche tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli c'è stata una lite sulla performance di Riccardo, mentre la prof Celentano ha avuto da ridire sia con Veronica Peparini sul compito che ha dato a Paola che con Emanuel Lo sulla prova di latinoamericano che ha assegnato a Emiliano.