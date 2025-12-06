Gli inediti dei ragazzi di Amici sono stati pubblicati il 28 novembre, quindi è passata una settimana e si può fare un primo bilancio su come sono andati. Il brano più ascoltato è quello di Valentina, che in pochi giorni ha superato tutti e si è piazzata anche davanti all'amatissimo Riccardo. Angie aveva debuttato al primo posto è scelta al quarto, invece, Flavia è rimasta ultima con il suo pezzo intitolato Qualcosa di grande.

La classifica degli streaming

Da giorni sul web si dice che gli inediti di quest'edizione di Amici non starebbero andando molto bene, soprattutto se si paragonano i numeri che hanno fatto registrare al debutto con quelli dei pezzi del recente passato.

Le canzoni degli allievi della scuola sono state pubblicate una settimana fa (il 28 novembre), per questo il 5 dicembre è stata diffusa la classifica degli streaming che hanno ottenuto.

Al primo posto c'è Meglio di Valentina con 185.974 ascolti, al secondo troviamo Prima di adesso di Riccardo con 143.806 ascolti e al terzo c'è Perdere te di Plasma con 141.708 ascolti.

Giù dal podio c'è l'inedito che aveva esordito in vetta dopo 24 ore, ovvero Poco poco di Angie (119.874 stream).

Quinto piazzamento per Fahrenheit di Opi (106.297), sesto per Inferno di Gard (76.046) e settimo per Leggerezza d'amore di Michele (62.795).

L'ultimo posto è rimasto invariato per tutta la settimana: Qualcosa di grande di Flavia con 61.836 ascolti.

🟢 STREAMS 05/12 🟢



meglio: 185.974 (+38k)

PRIMA DI ADESSO: 143.806 (+19k)

Perdere Te: 141.708 (+26k)

Poco Poco: 119.874 (+15k)

FAHRENHEIT: 106.297 (+17k)

Inferno: 76.046 (+12k)

Leggerezza d'amore: 62.795 (+8k)

Qualcosa di Grande: 61.836 (+8k)#Amici25 pic.twitter.com/RAA7QfXVW5 — amici 25 streaming (@amicistreams) December 5, 2025

Brutto periodo per Flavia

Il percorso di Flavia ad Amici si sta facendo sempre più complicato, soprattutto da quando sono stati pubblicati gli inediti di tutti i titolari.

Ad oggi, 6 dicembre, sono state fatte diverse gare tra i brani della cantanti della scuola e quello della ragazza si è sempre classificato all'ultimo posto.

I dj Sixpm e Gabry Ponte, ma anche i giudici Carlo Verdone e Stash non sono rimasti colpiti dal pezzo che si intitola Qualcosa di grande, e la sua interprete non ha nascosto la sua delusione.

Nel corso dello speciale che andrà in onda il 7 dicembre, inoltre, Flavia finirà in sfida proprio dopo essersi classificata ultima nella gara cover e Maria De Filippi cercherà di tirarle su il morale facendole cantare il suo inedito.

Le anticipazioni del nuovo speciale di Amici

Nell'undicesima puntata di Amici (registrata il 4 dicembre e trasmessa in tv domenica 7), non ci saranno eliminazioni: Michele perderà la sfida contro Caterina, ma Rudy Zerbi deciderà di salvarlo per premiare l'impegno che ha dimostrato tutta la settimana.

Emiliano verrà sospeso dalla maestra Celentano dopo un'esibizione poco convincente (un assolo di latinoamericano), invece Paola conquisterà la commissione di danza ballando sui tacchi.