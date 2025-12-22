Uno dei momenti clou dell'ultima puntata di Amici del 2025 è stato quello in cui Anna Pettinelli ha deciso di sospendere Flavia dopo un'esibizione molto intensa. L'interpretazione che l'allieva ha fatto del brano Sola non ha convinto la sua insegnante, ma è arrivata al cuore dell'artista che l'ha resa nota: tramite il suo profilo su TikTok, Nina Zilli ha speso belle parole per la giovane titolare della scuola e indirettamente è andata contro la professoressa di canto che l'ha messa in stand-by.

La reazione di Flavia alla sospensione della maglia

La scelta di Anna Pettinelli di sospendere Flavia all'inizio dello speciale di Amici che è andato in onda il 21 dicembre ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico.

L'allieva è apparsa stupita dalla decisione della sua insegnante e ha provato a opporsi parlando di un'ingiustizia che stava subendo in quell'occasione.

Per provare a far cambiare idea alla sua professoressa, la giovane ha chiesto di poter cantare il brano Sola: nonostante gli applausi e i complimenti che ha ricevuto, la ragazza ha dovuto lasciare lo studio perché la docente è rimasta ferma sulla propria posizione.

Flavia ha chiesto la possibilità di esibirsi sul palco e cantare la cover "Sola"! #Amici25 pic.twitter.com/5iKbn958MM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 21, 2025

"Va bene, buon Natale", ha detto la cantante con tono polemico mentre raggiungeva il backstage.

Le parole di Nina Zilli per la cantante di Amici

Se Anna Pettinelli non è rimasta colpita dall'esibizione di Flavia sulle note di Sola, l'interprete originale del brano sì e lo ha sottolineato in un lungo messaggio che ha postato su TikTok.

"Questa canzone va fatta sputando l'anima. Lei non stava urlando, quella era la sua anima. Non siamo più abituati perché sentiamo solo finta perfezione. Dobbiamo cercare di uscire dal rigo, anche a costo di sbagliare", ha scritto Nina Zilli sotto a un video che un fan ha creato per elogiare la performance della titolare di Amici prima che le venisse sospesa la maglia.

L'artista, dunque, indirettamente ha contestato la professoressa che ha scelto di mettere in stand-by il percorso di una componente della sua squadra poco prima delle vacanze di Natale.

I pareri contrastanti dei fan su Flavia

Il pubblico di Amici sembra essersi diviso tra chi ha apprezzato l'atteggiamento di Flavia nell'ultima puntata e chi l'ha trovata arrogante e troppo sicura di sé.

"Ha divorato quel palco", "Eliminate Anna Pettinelli", "Veramente bravissima qui", "Flavia non canta, ma urla e stona", "Anna è l'insegnante e non deve spiegazioni a nessuno se vuole sospendere la maglia a una sua allieva", "Io non l'avrei fatta esibire, è stata presuntuosa e indisponente", "Per me Flavia ha messo al tappeto Anna Pettinelli", "Insopportabile, non si parla così a una professoressa", si legge su X in questi giorni.