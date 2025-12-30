Le lezioni nella scuola di Amici sono in stand-by almeno fino a dopo Capodanno: gli allievi, infatti, hanno potuto trascorrere le vacanze di Natale in famiglia e alcuni fan li hanno incontrati per le strade delle loro città. Flavia e Plasma, ad esempio, sono stati avvistati e fotografati insieme a Genova, dove vive il ragazzo, invece Alessio ha posato per un selfie in un negozio. Il 7 gennaio, però, ricomincerà il daytime su Canale 5 e il giorno seguente ci sarà la prima registrazione del 2026.

Natale in famiglia per i talenti di Amici

A differenza degli anni passati, gli allievi di Amici 25 non si esibiranno al concerto di Capodanno che viene trasmesso su Canale 5 la sera del 31 dicembre; tutti i titolari, infatti, sono a casa da qualche giorno e hanno potuto trascorrere il Natale con le rispettive famiglie.

I festeggiamenti stanno per finire (le lezioni ricominceranno i primi giorni di gennaio), ma alcuni talenti si stanno godendo le ultime ore di "libertà" tra shopping e momento di svago.

Come dimostra una foto che ha fatto il giro del web, Flavia e Plasma sono insieme a Genova: la cantante ha raggiunto il fidanzato nella città dove vive, e una fan li ha incontrati casualmente per strada e ha posato con loro.

Anche il ballerino Alessio è stato riconosciuto dai suoi concittadini, infatti sui social sta circolando un selfie che ha fatto in un negozio durante questo periodo di feste.

I commenti dei fan sui social

I fan di Amici stanno esultando per le foto che ritraggono i loro beniamini fuori dalla scuola, anche perché è abbastanza insolito vederli per strada o in un negozio.

"Flavia e Plasma sono insieme a Genova, che bello", "Che carini che sono loro due", "Troppo dolci", "Alessio è tornato a casa, felice per lui", si legge su X in questi giorni di festa.

Quando riparte il daytime su Canale 5

Oggi, martedì 30 dicembre, sui profili social di Amici è stato ufficializzato il giorno in cui riprenderà la messa in onda su Canale 5.

Il daytime ripartirà mercoledì 7 gennaio alle ore 16:25, invece giovedì 8 ci sarà la registrazione dello speciale che poi sarà trasmesso in tv domenica 11.

"Ma perché nel frattempo non pubblicate qualche clip su Witty Tv?"; "Io aspetto con ansia di sapere cosa ne sarà di Flavia", "Dateci qualche puntata speciale, siamo annoiati", "Ma i ragazzi quando rientrano in casetta?", "Mostrateci qualcosa in questi giorni di attesa, su", "Ma una clip su Witty è troppo? Dai produzione", "Se l'8 si registra, penso che gli allievi torneranno al lavoro dopo Capodanno", "Perché non stiamo vedendo niente di inedito in questo periodo?", si legge su X in questi giorni in cui la scuola è chiusa per le festività.