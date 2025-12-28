La scuola di Amici è chiusa per le vacanze di Natale, ma in queste ore si è saputo quando ci sarà la prima registrazione del 2026. La pagina Instagram Amici News, infatti, ha anticipato che i professori e gli allievi torneranno in studio giovedì 8 gennaio e quel giorno parteciperanno alla puntata che sarà trasmessa in tv la domenica successiva. I fan sono curiosi di scoprire cosa farà Anna Pettinelli con Flavia, se la riconfermerà tra i titolari oppure se deciderà di rinunciare a lei eliminandola o sostituendola con un altro talento.

Il giorno delle prime riprese del 2026

All'inizio della puntata di Amici che è andata in onda lo scorso 21 dicembre Anna Pettinelli ha sospeso la maglia a Flavia dicendosi scontenta del suo rendimento.

La professoressa si è presa qualche settimana di tempo per riflettere sul futuro della sua alunna, ma al rientro dalle vacanze di Natale sarà chiamata a prendere una decisione definitiva.

In queste ore si è saputo che la prima registrazione del 2026 ci sarà giovedì 8 gennaio, e quel giorno la cantante della classe scoprirà se verrà riconfermata oppure se dovrà lasciare il programma.

La docente ha diverse opzioni: dare un'altra possibilità a Flavia restituendole la maglia, eliminare la ragazza o sostituirla con un altro talento visto ai provini.

La maestra di Amici contestata da Nina Zilli

Nell'ultima settimana sul web si è parlato molto della decisione di Anna Pettinelli di sospendere la maglia a Flavia: tra il pubblico di Amici c'è chi ha dato ragione all'insegnante e chi ha trovato ingiusta questa scelta proprio nell'ultima puntata prima delle vacanze di Natale.

Tra coloro che si sono schierati dalla parte dell'alunna, c'è anche l'artista che ha scritto e interpretato il brano che la giovane ha cantato per provare a far cambiare idea alla sua professoressa.

Su TikTok, infatti, Nina Zilli si è esposta per complimentarsi con Flavia per l'anima che avrebbe messo nella sua versione di Sola e indirettamente ha contestato la docente che non ha gradito la performance e l'ha sospesa.

A gennaio inizia la corsa verso la fase serale

L'8 gennaio ricominceranno le registrazioni di Amici, e l'attenzione dei professori sarà rivolta soprattutto alla prossima fase della trasmissione.

Verso la metà di marzo, infatti, dovrebbe iniziare il serale e nelle settimane precedenti gli insegnanti dovranno scegliere quanti e quali alunni promuovere.

Negli speciali che andranno in onda all'inizio del 2026, dunque, saranno assegnate le maglie oro ai talenti più meritevoli, invece quelli che convinceranno meno la commissione verranno eliminati ad un passo dal sogno di partecipare al prime time.