Oggi, sabato 20 dicembre, c'è stata una nuova registrazione di Amici, e le anticipazioni del web svelano che il pubblico in studio ha assistito a un daytime che andrà in onda dopo le vacanze di Natale. Flavia e Opi hanno scritto una lettera ciascuno per lamentarsi dei brani assegnati da Anna Pettinelli, poi hanno chiesto di potersi esibire per dimostrare che meritano di stare nella scuola. La professoressa ha discusso con Rudy Zerbi, ma è apparsa piuttosto accomodante nei confronti di entrambi i suoi alunni dopo che l'hanno contestata davanti a tutti.

Gli spoiler di una nuova puntata di Amici

A sorpresa, il 20 dicembre si è registrata una puntata di Amici che dovrebbe andare in onda dopo la pausa natalizia, ovvero quando ricomincerà il daytime su Canale 5.

Le anticipazioni del web informano fan e curiosi del fatto che a questo appuntamento hanno partecipato solo i professori di canto e alcuni allievi.

Flavia è stata la prima a presentarsi davanti alla commissione per leggere la lettera che ha scritto per lamentarsi della sua insegnante: la titolare, infatti, ha definito ingiusto il fatto che Anna Pettinelli le ha sospeso la maglia (nello speciale in onda domenica 21 dicembre, ma registrato giovedì scorso) e per dimostrarlo ha chiesto di potersi esibire con canzoni scelte da lei.

La stessa cosa ha fatto Opi che, dopo l'ennesimo ultimo posto nella gara di canto, ha contestato i brani che gli assegna la sua docente, a suo dire non adatti per farlo crescere o per esaltarlo.

Anche il giovane ha cantato e la sua performance ha emozionato tutti, compresi i prof Zerbi e Cuccarini che gli hanno dato ragione.

La risposta della professoressa Pettinelli

Il daytime di Amici che è stato registrato oggi, 20 dicembre, è proseguito con una lunga e accesa discussione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

La professoressa della scuola, però, ha sorpreso tutti per la reazione che ha avuto di fronte alle lamentele di due dei suoi allievi: anziché arrabbiarsi per le critiche che le hanno mosso Flavia e Opi, la docente ha detto che d'ora in poi collaborerà di più con i vocal coach per scegliere canzoni più adatte ai ragazzi della sua squadra.

La gara tra sei titolari della classe

La seconda parte della registrazione di Amici del 20 dicembre è stata dedicata ad una gara tra sei allievi giudicata dal pubblico in studio.

Gard è stato il più votato tra i cantanti che si sono esibiti (le altre erano Angie ed Elena), invece nel ballo si sono distinti Alex e Alessio.

Nel conteggio delle palline colorate che i presenti hanno assegnato ai ragazzi che hanno partecipato a questa competizione, il latinista e il danzatore di hip-hop erano molto vicini (ultima si è classificata Maria Rosaria).