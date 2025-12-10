Il 9 dicembre è andato in onda l'incontro che i ragazzi di Amici hanno avuto con la sociolinguista Vera Gheno, una chiacchierata che si è conclusa con le scuse pubbliche di Riccardo per le offese che ha scritto qualche anno fa sui social. Molti fan non hanno gradito questa mossa della produzione, soprattutto perché sarebbe stata fatta per provare a ripulire l'immagine dell'allievo che da giorni è al centro delle polemiche. Un parere condiviso da molti utenti di X, è quello che il cantante sarebbe dovuto essere punito con la cacciata dal programma per come si è comportato in passato.

L'assist della produzione per far chiedere scusa a Riccardo

Da quasi una settimana Riccardo è al centro dell'attenzione per alcuni commenti offensivi che ha scritto sui social qualche anno fa, insulti che lui stesso ha ammesso di aver inviato a persone che non conosceva come Giovanni Valenzuela e Jenny Serpi.

Dopo aver chiesto scusa in un messaggio che ha postato sul suo profilo Instagram ("Sono stato superficiale, ho scritto cose che non penso, mi dispiace"), l'allievo di Amici è tornato sull'argomento nel corso del daytime che è andato in onda il 9 dicembre.

Tutti i titolari si sono confrontati con la sociolinguista Vera Gheno, poi Riccardo ha preso la parola e si è scusato con le persone che ha offeso in passato tramite il web.

"Tre anni fa ho scritto cose per ridere, ma ho capito di aver ferito con quelle parole. Oggi sono una persona diversa rispetto all'epoca, ma chiedo scusa di nuovo sia a loro che ai miei genitori", ha detto il ragazzo davanti alle telecamere.

Le critiche di molti fan di Amici

Le scuse di Riccardo non sono andate giù a quella fetta di pubblico che non ha gradito il suo comportamento di qualche anno fa, soprattutto perché sono arrivate nel corso di un daytime di Amici pensato probabilmente per ripulirgli l'immagine.

"Che vergogna", "Non si può continuare a tenere lì dentro una persona così e poi fare campagne di sensibilizzazione", "Stanno provando a gestire il danno", "Le scuse sono arrivate solo quando il posto è stato a rischio", "Le avete lette le cose che ha scritto?

Per me no, altrimenti non gli avreste creato un daytime salva immagine", "Dovevate cacciarlo", "Fate ridere", "Pagliacci", "Ipocriti", si legge su X in questi giorni.

L'11 dicembre una nuova registrazione

Contrariamente a quello che si era vociferato nei giorni scorsi, Riccardo è ancora un allievo di Amici e l'11 dicembre parteciperà alla registrazione della penultima puntata del 2025.

La prossima settimana (giovedì 18/12) si concluderanno le riprese degli speciali per quest'anno e inizieranno le vacanze di Natale dei cantanti e dei ballerini della classe.