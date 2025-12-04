In queste ore sul web si sta parlando molto di Riccardo, ma non per il percorso che sta facendo nella scuola di Amici. Molti fan infatti hanno visto e commentato il video di Giovanni Valenzuela, un utente popolare su TikTok che di recente ha raccontato che nel 2023 un allievo di quest'edizione del talent gli avrebbe scritto una bestemmia sotto a un post. I più attenti hanno scovato questo commento di due anni fa e si è scoperto che a scriverlo è stato il cantante Riccardo.

È polemica sul passato social di Riccardo

La 25^ edizione di Amici sta entrando nel vivo, tant'è che i cantanti della classe hanno pubblicato i loro primi inediti e li stanno promuovendo nei daytime e negli speciali in onda la domenica.

Sul web, però, in queste ore si sta parlando quasi esclusivamente di un titolare che alcuni anni fa avrebbe scritto una bestemmia sotto al post di un ragazzo che invitava i suoi follower a partecipare al Gay Pride.

Nelle ultime ore, infatti, è diventato virale il video nel quale Giovanni Valenzuela ha raccontato del commento che un allievo di quest'edizione gli avrebbe inviato sui social nel 2023, in particolare un'imprecazione che gli avrebbe scritto su Threads.

"Un concorrente di Amici mi ha scritto una bestemmia sotto al post dove chiedevo chi avrebbe partecipato al Pride. Perché vieni a prendermi in giro sotto ad un post dove non sei nominato? Poteva essere più furbo, sapendo di che vai n tv almeno assicurati che quel commento non ci sia più", ha affermato il giovane sul suo profilo di TikTok.

Le aspre critiche dei fan di Amici

Il video di Giovanni è stato condiviso da tantissimi fan di Amici, soprattutto dal momento in cui alcuni hanno trovato il commento del quale parlava (il giovane non ha mai fatto il nome dell'allievo al quale si stava riferendo su TikTok).

"Ho appena controllato, è Riccardo", ha svelato un'utente prima di pubblicare lo screenshot che conferma che a scrivere quella bestemmia sarebbe stato l'attuale alunno della scuola.

"Forse è meglio se non commento, avrei troppe cose brutte da dire su questa cosa", "Io ho visto anche molti commenti viscidi sotto le foto di belle ragazze", "Che schifo", "Si vedeva che era un finto buono", "Aspettato una cosa del genere da tempo, magari vi svegliate su di lui", "Quest'offesa non può passare in sordina", "Che disgusto", "Chissà come lo difenderanno le sue fan ora", si legge su X in queste ore.

Il 4 dicembre una nuova registrazione

Il polverone su un commento di Riccardo che risale al 2023, si è alzato proprio a poche ore da una nuova registrazione di Amici.

Giovedì 4 dicembre, infatti, i ragazzi parteciperanno allo speciale che poi andrà in onda domenica prossima: Michele, Angie, Anna e Alessio dovranno fare la sfida, mentre Opi dovrà affrontare il compito che gli ha assegnato Lorella Cuccarini durante la settimana.