Questo venerdì 12 dicembre, i fan di Amici hanno assistito al momento in cui Veronica Peparini ha comunicato alla giovane allieva Giorgia di volerla nella sua squadra. Dopo aver visto ballare l'ex allieva di Alessandra Celentano, la professoressa della scuola l'ha informata del fatto che Emanuel Lo non è interessato ad averla nel suo team, quindi lei era la sua ultima possibilità di rimanere nella classe.

Il discorso in sala prove

In questi giorni i fan di Amici hanno scoperto che Alessandra Celentano ha escluso Giorgia dalla sua squadra perché non era contenta di lei: la docente ci ha messo una sola settimana a capire che la ragazza non faceva al caso suo, e gliel'ha detto in faccia senza fare giri di parole.

"Da questo momento non sei più una mia allieva", ha affermato la maestra prima di comunicare alla giovane che per rimanere nella scuola avrebbe dovuto convincere uno dei suoi colleghi a prenderla nel team.

Il 12 dicembre è andato trasmesso su Canale 5 l'incontro tra la ballerina e Veronica Peparini: la titolare si è esibita più volte e poi ha spiegato perché meriterebbe di continuare il percorso nel talent.

"So che Emanuel non è interessato, quindi ti resto solo io. Vieni con me e capiremo insieme qual è il lavoro giusto da fare, troveremo un equilibrio tra il tuo e il mio mondo", ha detto la professoressa alla sua nuova alunna.

Il passaggio da una prof all'altra in una settimana

Anche se in maniera un po' forte e distaccata, la maestra Peparini ha comunicato a Giorgia che d'ora in avanti sarà una sua allieva e proverà ad aiutarla a migliorare.

La ragazza è specializzata nella danza classica, quindi la sua professoressa ideale sarebbe stata Alessandra Celentano, ma quest'ultima ha deciso di escluderla dalla sua squadra dopo una sola settimana di lavoro insieme.

La docente di Amici non ha apprezzato l'atteggiamento della titolare dopo la puntata in cui si è classificata ultima nella gara, e anche per questa ragione ha preferito non proseguire il percorso di studi con lei.

Le anticipazioni dello speciale di Amici in onda il 14 dicembre

Domenica 14 dicembre, dunque, Giorgia si esibirà come allieva di Veronica Peparini ma non otterrà i risultati sperati: la ballerina si classificherà di nuovo ultima nella gara giudicata da Maura Paparo e Rebecca Bianchi e dovrà indossare la maglia rossa della sfida.

La prossima settimana la giovane si dovrà confrontare con un talento esterno e dovrà batterlo se vorrà riconfermarsi nella classe almeno fino all'inizio del 2026, quando ricominceranno le registrazioni degli speciali del talent.

Ad oggi, dunque, la maestra Peparini ha in tutto cinque alunni: Anna, Pierpaolo, Alex, Paola e Giorgia.