L'anno scorso nella scuola di Amici sono nati molti amori, e la maggior parte di essi stanno durando nel tempo. Oggi, 31 dicembre, i fan stanno utilizzando i social per scoprire come e dove passeranno il Capodanno le coppie della passata edizione del talent. TrigNO e Chiara sono volati a Parigi da soli, invece Antonia e Senza Cri si sono ritrovate a Napoli con le rispettive famiglia. Al momento non sono trapelate informazioni su Luk3 e Alessia, che secondo Amedeo Venza si sarebbero lasciati.

La fuga d'amore di TrigNO e Chiara documentata sui social

Più di un anno fa nella casetta di Amici sono sbocciati molti amori, come quello tra TrigNO e Chiara.

A distanza di un bel po' di tempo dal loro primo incontro, il cantante e la ballerina sono più uniti che mai e hanno deciso di attendere l'arrivo del 2026 in una location da sogno.

Come dimostrano le foto e i video che i due ex allievi hanno pubblicato su Instagram questa settimana, è Parigi la città che hanno scelto per festeggiare il loro secondo Capodanno da fidanzati.

L'anno scorso tutti i titolari hanno partecipato al concerto in piazza trasmesso su Canale 5, quindi stavolta hanno voluto fare una specie di fuga romantica lontano dal lavoro e dallo stress.

L'unione da Amici a Sanremo giovani

Un'altra coppia che si è formata nel corso dell'edizione 2024/2025 di Amici è quella di Antonia e Senza Cri.

Le due cantanti sono uscite allo scoperto solo dopo la fine del programma, ma col tempo sono diventati sempre più frequenti i contenuti che hanno pubblicato insieme sui social.

Stando alle foto che hanno postato in questi giorni, le ragazze dovrebbero trascorrere il Capodanno in famiglia, tra parenti e amici in comune.

A novembre, inoltre, le due si sono sfidate nella finale di Sanremo giovani: la giuria ha premiato Senza Cri, ma nella fase successiva anche lei è stata eliminata e quindi non parteciperà al Festival nel 2026 (l'unico ex di Amici promosso è Nicolò Filippucci).

Le chiacchiere su Luk3 e Alessia

Anche Luk3 e Alessia si sono fidanzati nel corso della penultima edizione di Amici, ma su di loro non si hanno molti aggiornamenti.

Amedeo Venza sostiene che il cantante e la ballerina professionista si sarebbero lasciati da tempo, ma non lo direbbero pubblicamente per hype; i fan, però, non credono a queste chiacchiere e sottolineano che i due continuerebbero a mettersi "mi piace" sui social anche se non pubblicano foto insieme da mesi.

Al momento non si sa se i ragazzi passeranno il Capodanno insieme come i colleghi TrigNO e Chiara, ma magari nelle prossime ore decideranno di rendere felici i loro sostenitori smentendo le voci che circolano con uno scatto di coppia.