Giovedì 18 dicembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici che andrà in onda domenica 21 dicembre alle 14:00 su Canale 5. Secondo le anticipazioni diffuse da Superguida TV, nessun allievo è stato eliminato. Opi e Riccardo sono andati in sfida, mentre per Flavia è arrivata una brutta notizia: Anna Pettinelli le ha sospeso la maglia, costringendola così a lasciare lo studio.

Opi e Riccardo in sfida nella prossima puntata di Amici

La nuova gara degli allievi di Amici ha portato con sé verdetti importanti e qualche sorpresa. Al termine delle esibizioni, infatti, due ragazzi sono finiti in sfida per il canto.

Nella classifica, Michele ha conquistato il primo posto grazie alla sua interpretazione di With or Without You. Arisa ha dichiarato di essere rimasta colpita dal timbro della sua voce e dal fatto che, oltre a cantare, suona anche uno strumento, dimostrando così una versatilità che ha impressionato la giuria. Più complicata la situazione per gli ultimi posti. Lorenzo e Opi si sono collocati rispettivamente al terzultimo e al penultimo posto. Alla fine è stato proprio Opi a finire in sfida, dopo che Arisa gli ha fatto notare come il brano scelto non fosse in linea con la sua personalità artistica. Ancora più difficile la prova di Riccardo, che si è classificato ultimo: la giudice gli ha consigliato di migliorare l’inglese, sottolineando alcune lacune nell’interpretazione.

Il verdetto finale ha quindi sancito che in sfida per il canto sono andati Opi e Riccardo.

Anna Pettinelli sospende la maglia a Flavia

Nella gara di ballo, Emiliano ha conquistato il primo posto, mentre Pierpaolo si è piazzato secondo, con Garrison molto soddisfatto della sua performance e Maria De Filippi che ha sottolineato il risultato alla Celentano. Più in basso nella classifica, Alessio e Giorgia hanno occupato il terzultimo e il penultimo posto. All’ultimo posto si è fermata Anna. Il verdetto finale ha quindi sancito che in sfida per il ballo sono andate Anna e Giorgia. Anna Pettinelli, invece, ha convocato al centro dello studio Flavia e ha avanzato la proposta di sospendere la sua maglia.

La giovane non ha condiviso la decisione e ha chiesto di potersi esibire per dimostrare il proprio valore. La richiesta è stata accolta e Flavia si è esibita, ma al termine della performance ha dovuto comunque lasciare lo studio: la maglia le è stata sospesa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Maria Rosaria ha ballato sulle note di Barbie Girl

Nelle precedenti puntate di Amici andate in onda su Canale 5 si sono alternati momenti di gara e di spettacolo: i giudici Maura Paparo e Rebecca Bianchi hanno valutato le esibizioni di danza, mentre Orietta Berti e Michele Bravi hanno seguito quelle di canto. Tra gli ospiti musicali si sono esibiti Carl Brave con Occhiaie e Luk3 con Slalom, accompagnato da alcuni ballerini della scuola; al termine della sua performance Luk3 ha confessato di temere una sfida improvvisa e ha rivolto lo sguardo verso Anna Pettinelli.

Le sfide hanno visto Giorgia prevalere nel ballo e Plasma distinguersi nel canto, mentre la classifica ha premiato Caterina al primo posto con Nessuno mi può giudicare. Sul fronte danza Emiliano ha conquistato la vetta con The Days, seguito da Pierpaolo e Alex, mentre Giorgia è finita ultima. Non sono mancati compiti speciali, discussioni accese tra i professori e momenti di confronto tecnico, come quello che ha coinvolto Alessio ed Emiliano con Giulia Pauselli. Inoltre, Caterina ha potuto presentare il suo inedito grazie allo spazio offerto dallo sponsor Enel, mentre Maria Rosaria ha riportato energia sul palco con la sua versione di Barbie Girl, cambiando abito durante la sua esibizione.