Cosa sta succedendo tra Luk3 e Alessia? I fan di Amici hanno cominciato a porsi questa domanda da quando Amedeo Venza ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale i due talenti non starebbero più insieme. Un fatto è che il cantante e la ballerina non pubblicano contenuti di coppia da mesi, ma su Instagram continuano a scambiarsi "mi piace" e altre attenzioni che farebbero pensare solo ad una voglia di privacy.

Il retroscena dell'esperto di gossip Venza

Luk3 e Alessia si sono fidanzati nel corso dell'edizione 2024/25 di Amici, quindi è passato più di un anno da quando la coppia è uscita allo scoperto nella casetta.

Da quando hanno concluso l'esperienza nella scuola, però, il cantante e la ballerina si sono fatti vedere poco insieme, anzi si conterebbero sulle dita di una mano le foto e video nei quali compaiono vicini e complici.

Il 29 dicembre scorso, infatti, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione dei suoi follower scrivendo su Instagram: "Luk3 e Alessia si sono lasciati".

A chi gli ha chiesto di argomentare quest'indiscrezione aggiungendo dettagli che potessero renderla credibile, l'esperto di gossip ha risposto: "Vogliamo vedere (insieme ad un gruppo di fan che mi hanno scritto) se smentiscono. Io so come stanno le cose, ma non si può vivere di hype per sempre".

L'influencer, dunque, ha lasciato intendere che saprebbe come stanno davvero le cose tra i due ex allievi della scuola, ma che starebbe aspettando una loro dichiarazione ufficiale dopo mesi di dubbi e silenzio.

Lo scambio di like che rassicura i fan

Un dettaglio che forse Amedeo Venza non ha preso in considerazione, è che Luk3 e Alessia non avrebbero mai smesso di scambiarsi like su Ig.

Come hanno fatto notare molti fan di Amici in queste ore, il cantante ha apprezzato l'ultimo post della ballerina e viceversa, quindi questo potrebbe smentire indirettamente le voci di rottura che stanno circolando dall'altro giorno.

I commenti a favore della coppia nata ad Amici

Da quando Venza ha lanciato l'indiscrezione sul presunto addio tra Luk3 e Alessia, molti fan si sono esposti per difenderli e per ricordare che non sono obbligati a condividere contenuti della loro vita privata.

"Loro non hanno mai fatto hype, semplicemente ci tengono a separare lavoro e privato", "Ma come fate a non capire che si vivono per fatti loro?

Lasciateli stare", "Stanno insieme da ottobre dell'anno scorso, come si fa a parlare ancora di hype?", "Se stessero insieme solo per hype, pubblicherebbero ogni giorno foto e video di coppia e invece no", "Si mettono like, smettetela di dare retta a chi parla senza sapere come stanno davvero le cose", si legge su X in questi giorni.