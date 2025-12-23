Andrea Delogu è stata fotografata mentre si scambia un bacio sotto casa con un uomo identificato come Alessandro Marziali, secondo quanto pubblicato dal settimanale Chi. Le immagini, diffuse mercoledì 17 dicembre 2025, mostrano la conduttrice al termine di una serata trascorsa tra una cena e una passeggiata con il cane di lui, prima di salutarsi con un gesto che lascia poco spazio a interpretazioni.

Un nuovo capitolo sentimentale

Negli ultimi mesi, Andrea Delogu era finita al centro del gossip per la sua forte sintonia con Nikita Perotti, ballerino e suo partner a Ballando con le Stelle.

Tuttavia, la conduttrice aveva chiarito più volte che tra loro non c’era una relazione sentimentale, definendo il loro legame “puro” e paragonandolo a una famiglia allargata. Le nuove foto con Marziali sembrano segnare una svolta nella sua vita privata.

Chi è Alessandro Marziali?

Alessandro Marziali resta una figura avvolta nel mistero. Il suo profilo Instagram è privato e non si conoscono età, professione o provenienza. Secondo quanto riportato da Chi, conduce uno stile di vita cosmopolita, spostandosi tra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera e Zanzibar, e condivide spesso immagini con la madre.

Al momento, né Andrea Delogu né Alessandro Marziali hanno rilasciato commenti in merito. La conduttrice, impegnata nella finale di Ballando con le Stelle, mantiene un atteggiamento riservato, coerente con la linea adottata nei mesi scorsi.

La pubblicazione delle foto arriva in un momento delicato per Delogu, reduce da un lutto familiare e da una gestione attenta della propria immagine pubblica. La scelta di non commentare direttamente il bacio con Marziali si inserisce in una strategia di discrezione, che ha caratterizzato anche la sua risposta alle voci su Nikita Perotti.