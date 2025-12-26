L'edizione 2025 del Grande Fratello è finita poco più di una settimana fa, ma alcuni concorrenti sono ancora al centro dell'attenzione per come stanno gestendo il loro rapporto con i fan lontano dai riflettori. In questi giorni, ad esempio, Anita Mazzotta ha invitato i suoi sostenitori a devolvere in beneficenza l'intera somma che hanno raccolto per farle regali dopo la vittoria del programma.

Il gesto che commuove il pubblico

Il 18 dicembre scorso Anita ha vinto il GF 2025 e, oltre al titolo, ha intascato un montepremi dal valore di 110mila euro.

Come accade ormai da qualche anno a questa parte, i fan dei concorrenti di un'edizione del reality si danno molto da fare per sostenerli anche dopo la finale: gruppi di supporters si uniscono, raccolgono ingenti somme di denaro e fanno regali più o meno costosi ai loro beniamini.

La piercer che ha trionfato una settimana fa, però, ha fatto una richiesta che ha spiazzato e commosso tutte le persone che ne sono venute a conoscenza.

"Anita ha saputo dei regali che stavano organizzando e ha chiesto di non fare assolutamente niente di materiale, ma di donare i soldi in beneficenza presso un ospedale che ha indicato lei", si legge in rete in questi giorni di festa.

La vincitrice del GF, dunque, ha invitato i suoi fan a non comprarle nulla ma di fare del bene a chi ne ha davvero bisogno.

I complimenti per la vincitrice del GF

Il gesto di Anita ha conquistato sia i suoi fan che chi non l'ha apprezzata durante il percorso al GF, anche perché è abbastanza insolito che chi esce dalla casa rifiuti i regali dei suoi sostenitori e chieda che i soldi raccolti vengano donati in beneficenza.

"Lei è proprio una donna meravigliosa", "Ragazza dal cuore immenso", "Niente regali per sé, ma un gesto d'amore per gli altri", "Mai fermarsi alle apparenze", si legge sui social da quando si è diffusa la notizia della richiesta che la vincitrice del reality avrebbe fatto alle tantissime persone che l'hanno seguita e sostenuta mentre era tra le mura più spiate d'Italia.

Le polemiche su Helena e Javier

La moda di fare regali ai concorrenti del GF è esplosa dopo l'edizione che è stata vinta da Jessica Morlacchi: alcuni protagonisti di quella stagione del reality, infatti, ancora oggi ricevono e accettano volentieri doni anche molto costosi da parte dei loro supporters.

Helena e Javier sono finiti spesso al centro delle critiche per questo motivo, come quando sono volati a New York grazie ai loro fan oppure quando la modella ha creato una wishlist indirizzando le persone sugli oggetti che le servivano o che avrebbe avuto piacere a ricevere nel giorno del suo compleanno oppure per le feste di Natale.