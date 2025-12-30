Dal 5 al 9 gennaio Il Paradiso delle Signore torna con una settimana ad altissima tensione, tra la verità sul finto suicidio di Adelaide, una proposta di matrimonio e nuovi amori messi alle strette.​Le trame si intrecciano direttamente con quanto visto prima della pausa natalizia, portando a galla segreti e scelte estreme che cambieranno gli equilibri della soap di Rai 1.​

Spoiler Il Paradiso delle signore al 9 gennaio: Adelaide, Marcello e la verità sul finto suicidio

Nelle puntate di inizio gennaio Adelaide continua a mostrarsi fragile e tormentata, ma si scopre che le sue crisi sono solo una messinscena studiata per tenere Marcello sotto scacco dopo il finto tentato suicidio inscenato nelle scorse settimane.​​Barbieri, convocato dalla Contessa, finisce per capire che tutto è stato orchestrato e, venerdì 9 gennaio, trova finalmente il coraggio di riferire a Umberto che Adelaide ha simulato il suicidio per non perderlo.​​La Contessa, però, non ha alcuna intenzione di accettare la ribellione di Marcello e arriva a meditare un gesto estremo pur di non lasciarlo impunito, confermando la deriva sempre più oscura del personaggio.

Il Natale passato insieme non è bastato a sanare del tutto la frattura tra Rosa e Marcello, rimasti congelati in una distanza affettiva alimentata dai sensi di colpa di lui per la vicenda di Adelaide.​​Sarà l’Epifania organizzata al Paradiso a favorire un primo, timido riavvicinamento tra i due, con alcuni gesti e sguardi che lasciano intuire che il sentimento non è affatto spento. ​​Proprio quando la coppia sembra ritrovare un equilibrio, però, Adelaide elabora un nuovo piano per continuare a circuire Barbieri, pronta a usare ancora una volta la sua fragilità come arma per separarli.​

Odile, Matteo ed Ettore: proposta di nozze e sfida tra 'Gallerie'

Il ritorno di Ettore da Londra riaccende subito le tensioni: il ragazzo percepisce l’evidente sintonia tra Odile e Matteo, cresciuta nelle puntate precedenti, e decide di correre ai ripari prendendo una decisione cruciale per il loro futuro.​Le anticipazioni rivelano che Odile viene messa davanti alla prospettiva di un matrimonio con Ettore proprio mentre il suo legame con Matteo si fa più profondo, creando un triangolo sentimentale che avrà conseguenze anche negli affari di famiglia.​Quando Matteo scopre che il musicarello di Marina rischia di non vedere la luce per un problema sul set, Odile coglie la palla al balzo per lanciare una nuova sfida tra Galleria Milano Moda e il Paradiso, portando lo scontro professionale su un nuovo livello.​​​

Irene, Cesare e Johnny: triangolo sempre più complesso

La settimana si apre con Irene che rientra al Paradiso claudicante per un infortunio sulla neve, riportato durante il soggiorno a Gstaad insieme a Cesare, segno di un rapporto che si è fatto via via più intimo nel corso delle feste.​Johnny, colpito dal regalo ricevuto dalla capocommessa, continua a giocare di ironia e leggerezza, arrivando a provocarla con un nuovo dono che rende ancora più evidente la sua attrazione.​​Intanto Irene si lascia andare a una confidenza con Concetta, ammettendo di aver baciato Cesare e di sentirsi sempre più coinvolta da lui, mentre Johnny resta sullo sfondo come possibile terzo incomodo.

Una situazione che potrebbe evolversi in maniera sorprendente nelle prossime settimane.​

Mario, Caterina e il passato che bussa alla porta

Al Paradiso, Mario si imbatte di nuovo nello stesso uomo che, qualche giorno prima, lo aveva messo profondamente a disagio, lasciando intendere che dietro questo incontro ci sia un pezzo di passato che prova a riaffacciarsi nella sua vita.​​Anche questa volta è Roberto a intervenire in suo aiuto, confermando il legame di fiducia costruito nelle puntate precedenti e accompagnandolo in un percorso di maggiore consapevolezza di sé.​​Alla fine della settimana, proprio alla luce di quanto sta emergendo, Mario prende una decisione importante in merito a Caterina, pronto a essere più sincero con lei e con i propri sentimenti.​​