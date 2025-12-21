Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nel corso delle nuove puntate trasmesse prossimamente su Rete 4 emergerà tutta la verità sul delitto di Jana.

L'ex domestica è stata ritrovata in fin di vita dal suo compagno Manuel e, dopo aver lottato con tutta se stessa, alla fine il suo cuore ha smesso di battere.

Un giallo che ha portato all'arresto di Cruz come responsabile di tale delitto anche se, nel corso degli episodi futuri della soap, si scoprirà che la vera artefice della morte di Jana in realtà è la perfida Leocadia.

La verità sulla morte di Jana: anticipazioni La Promessa

La morte di Jana continuerà a essere al centro delle trame delle nuove puntate de La Promessa, dato che tutti vorranno sapere come sono andate realmente le cose e chi è il vero responsabile di ciò che è accaduto.

In un primo momento i sospetti si concentreranno sul conto di Cruz, ritenuta responsabile dell'assassino dell'ex domestica del palazzo, poi però il caso finirà per assumere dei contorni del tutto inaspettati.

Il colpo di scena arriverà grazie a un flashback con il quale verrà fatta chiarezza sulla vera responsabile dell'accaduto: gli spettatori scopriranno così che a togliere la vita a Jana, in realtà, è stata la perfida Leocadia.

La vendetta spietata di Leocadia nelle prossime puntate de La Promessa su Rete 4

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana si ritroverà faccia a faccia con Leocadia nel corso dei prossimi episodi della soap: la mamma di Angela confesserà di aver sempre obbedito agli ordini che le sono stati dati da Cruz, pronta a soddisfare tutte le sue richieste, anche quelle più crudeli.

Jana in un primo momento non riuscirà a comprendere il discorso della donna, fino a quando non esclamerà la frase: "Sei la mia vendetta contro Cruz".

A quel punto Leocadia farà partire un colpo di arma da fuoco che si rivelerà poi fatale per la compagna di Manuel, facendo in modo che i sospetti di tale omicidio possano concentrarsi sul conto di Cruz, tanto che per lei si apriranno subito le porte della galera, tra lo sconcerto dei suoi familiari.

Successo per la puntata speciale de La Promessa in prime time su Rete 4

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi de La Promessa in prima visione assoluta, l'appuntamento speciale in prime time trasmesso sabato 20 dicembre ha registrato un ascolto importante.

La soap ha sfiorato la soglia del milione di spettatori in prime time, arrivando a sfiorare il 7% di share con punte del 9-10% durante la messa in onda.

Numeri che hanno permesso alla serie di ostacolare la finalissima di Ballando con le stelle, rosicchiando allo show di Milly Carlucci una buona fetta di spettatori over.