La settimana di Natale si preannuncia tutt’altro che serena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Tra tensioni familiari, decisioni difficili e sentimenti messi alla prova, la soap di Rai 3 promette episodi ricchi di emozioni e colpi di scena proprio nei giorni delle festività, da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre.

Un Natale carico di tensione a Napoli

Le puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre 2025 saranno dominate da un clima natalizio solo in apparenza sereno. Dietro le luci e gli addobbi, infatti, si nascondono conflitti irrisolti e verità pronte a venire a galla.

Al centro delle trame ci sarà ancora una volta la famiglia Ferri, alle prese con scelte che potrebbero cambiare per sempre gli equilibri personali e professionali.

Roberto e Marina sempre più distanti

Secondo le anticipazioni, Roberto Ferri dovrà affrontare una situazione particolarmente delicata sul lavoro, che rischia di ripercuotersi anche sulla sua relazione con Marina. Le incomprensioni tra i due aumentano e il Natale potrebbe diventare il momento della resa dei conti.

Marina, sempre più determinata, sembra intenzionata a non fare ulteriori passi indietro: una decisione drastica è nell’aria e potrebbe sorprendere tutti.

Rosa in crisi, Damiano preoccupato

Settimana complicata anche per Rosa, che si ritroverà a fare i conti con dubbi profondi legati sia alla sfera personale sia a quella professionale.

Le feste accentueranno il suo senso di smarrimento, mentre Damiano proverà a starle accanto, temendo però che qualcosa stia definitivamente cambiando tra loro.

Il loro rapporto sarà messo a dura prova da un evento inatteso che potrebbe segnare una svolta. Pino, infatti, nonostante la sua relazione con la Picariello sia ormai finita, si renderà protagonista di un gesto inaspettato che agiterà ancora di più l'animo della donna.

Sorprese e nostalgie per i più giovani

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre 2025 parlano anche di ritorni di fiamma, nostalgia e desiderio di riscatto per i personaggi più giovani della soap. Il Natale, come spesso accade, diventa occasione per guardarsi dentro e fare i conti con il passato.

Non mancheranno momenti più leggeri e familiari, ma l’equilibrio resta fragile soprattutto per quanto concerne Ida e Diego, che sembreranno in crisi.

Settimana natalizia da non perdere

La soap partenopea - seguendo fedelmente l'andamento del calendario reale - conferma ancora una volta la sua capacità di raccontare il presente attraverso storie intense e realistiche.

Le anticipazioni natalizie di Un posto al sole promettono episodi emozionanti, perfetti per tenere incollati i telespettatori anche durante le feste. La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3.