Chi vincerà l'edizione 2025 di Ballando con le stelle? Il pubblico sceglierà la coppia migliore nel corso della puntata di sabato 20 dicembre, ma gli scommettitori sembrano avere le idee chiare su chi potrebbe sfidarsi nell'ultimo televoto. Il trionfo di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice è quotato a 2.00 su Sisal e a 2.25 su bwin, così come quello di Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Testa a testa tra due coppie per la vittoria

Sabato prossimo si concluderà l'edizione 2025 di Ballando con le stelle, e il pubblico sceglierà la coppia vincitrice tra le otto che sono ancora in gara.

Ad oggi, 15 dicembre, gli scommettitori hanno puntato soprattutto sul successo di due concorrenti che con i loro maestri sarebbero in vantaggio rispetto a tutti gli altri.

Su Sisal, ad esempio, il trionfo di Francesca Fialdini è quotato tanto quanto quello di Andrea Delogu (a 2.00), e anche su bwin le due partecipanti sono appaiate al primo posto (la loro vittoria è quotata a 2.25).

Stando a questi risultati parziali, dunque, ad alzare la coppa nel corso dell'ultima puntata potrebbe essere una tra Francesca (insieme a Giovanni Pernice) e Andrea (con l'insegnante Nikita Perotti).

Barbara D'Urso sfavorita alla finale di Ballando con le stelle

La vittoria di Barbara D'Urso, in coppia con Pasquale La Rocca, è quotata a 5.50 su bwin e a 6.00 su Sisal; ad oggi, dunque, la conduttrice non è considerata favorita nonostante l'affetto del pubblico e i bei voti che ha ricevuto dalla giuria.

In gara a Ballando con le stelle, però, ci sono ancora tanti altri concorrenti e non è da escludere l'exploit di qualcuno di loro nella puntata del 20 dicembre.

Il trionfo di Martina Colombari e Luca Favilla è quotato a 7.50 su bwin e 9.00 su Sisal, quindi sono distanti dalle due coppie favorite.

Ultimo atto dell'edizione 2025 di Ballando con le stelle

Gli scommettitori sembrano credere poco nel successo della coppia formata da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: la loro vittoria è quotata a 15.00 su bwin e a 16.00 su Sisal.

Un po' più indietro ci sono Fabio Fognini e Giada Lini, il cui trionfo è quotato a 9.00 su Sisal e a 17.00 su bwin.

Rosa Chemical ed Erica Martinelli sono penultimi nelle classifiche su entrambi i siti di scommesse, infatti il loro primo posto nell'ultima puntata di Ballando con le stelle è quotato a 51.00 su bwin e a 100.00 su Sisal.

Ancora meno possibilità sembra averle Paolo Belli, che in coppia con Anastasia Kuzmina è fanalino di coda sia su bwin (vittoria quotata a 151.00) che su Sisal (200.00).

Questi risultati potrebbero cambiare da qui alla diretta del 20 dicembre, ma ad oggi le coppie favorite dei bookmakers sono Fialdini-Pernice e Delogu-Perotti.