Le puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 dall'8 al 13 dicembre, promettono colpi di scena e momenti di forte intensità emotiva. Alla Forrester Creations, Steffy e Finn cercano di ritrovare un po' di serenità dopo gli ultimi eventi drammatici, mentre Steffy è fiduciosa riguardo al trasferimento di Thomas a Parigi con il piccolo Douglas. Intanto, Hope e Liam pianificano una giornata in famiglia con la piccola Beth, ma le tensioni non mancano. Nel frattempo, Deacon organizza una commemorazione per Sheila, lasciando tutti sbalorditi, e si trova a fronteggiare un inquietante sospetto: il corpo di Sheila potrebbe non essere quello che sembra.

Il sospetto di Deacon sulla salma di Sheila

Al ristorante "Il Giardino", Deacon si trova a fronteggiare un momento di grande dolore. Nonostante l'odio generale verso Sheila, è convinto che lei fosse cambiata grazie alla loro relazione. Tuttavia, un dettaglio inquietante lo turba profondamente: al momento della cremazione, si accorge che il corpo di Sheila ha tutte e dieci le dita, mentre lei aveva precedentemente amputato un dito per inscenare la sua morte. Questo particolare lo porta a sospettare che il corpo non sia realmente quello di Sheila, aprendo la porta a nuovi misteri e intrighi. Deacon non può ignorare il sospetto che qualcuno stia giocando un brutto scherzo, e questo lo getta in una profonda angoscia.

Hope e Finn: un'inaspettata complicità

Mentre la commemorazione di Sheila procede, Hope e Finn trovano conforto l'uno nell'altra. Finn ringrazia Hope per essergli stata vicina in un momento così difficile, mentre entrambi riflettono sulle loro recenti esperienze. Hope confida a Finn il suo senso di colpa per aver rifiutato la proposta di matrimonio di Thomas, che ha spinto quest'ultimo a trasferirsi a Parigi con Douglas. Finn, a sua volta, assicura Hope che potrebbe aver preso la decisione giusta e che un giorno apprezzerà il coraggio dimostrato. Tra loro si instaura una complicità inaspettata, che potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle loro vite.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nella puntata precedente di Beautiful, andata in onda sabato 6 dicembre, Thomas ha deciso di trasferirsi a Parigi insieme a Douglas, lasciando un vuoto significativo alla Forrester Creations.

Luna, ignara della partenza, viene informata da Zende e R.J., i quali discutono delle ripercussioni della scelta di Thomas. Mentre Luna spera ancora in una riconciliazione tra Thomas e Hope, R.J. si mostra scettico, consapevole del dolore che il fratello ha provato nel vedere respinta la sua proposta per la seconda volta. Intanto, Steffy e Finn discutono della partenza di Thomas, mentre la famiglia Forrester si prepara a gestire gli effetti di questo cambiamento.