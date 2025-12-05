Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dall'8 al 13 dicembre svelano che Hope e Finn parteciperanno alla commemorazione in onore di Sheila che verrà organizzata da Deacon al suo ristorante 'Il Giardino'.

Steffy felice della rottura tra Thomas e Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 8 a sabato 13 dicembre prendono il via da un momento di intimità che vivranno Finn e Steffy nella loro casa sulla scogliera. Steffy confesserà la marito di sentirsi sollevata nel sapere che il fratello si è trasferito in Francia con Douglas, lieta che abbia chiuso la sua relazione con Hope che, dal suo punto di vista, ha causato solo sofferenza a Thomas.

Alla Forrester, Liam troverà Hope in compagnia della figlia Beth e i tre vivranno dei momenti felici decidendo anche di fare una gita allo zoo al più presto tutti insieme. Intanto, Donna, Brooke e Katie si recheranno a 'Il Giardino' dove incontreranno Deacon. Le tre sorelle Logan rimarranno sbalordite nell'apprendere che Deacon sta organizzando una commemorazione per ricordare Sheila. L'uomo affermerà di essere certo che la Carter era cambiata e che la loro relazione aveva contribuito al suo miglioramento, constatando con dolore che solo lui ed Hollis voglio dare l'ultimo saluto a Sheila.

Hope informerà Liam circa la sua scelta di partecipare alla commemorazione di Sheila ma non per onorare la sua morte bensì per stare vicina a suo padre durante un momento così difficile.

Anche Finn, invitato da Deacon, sentirà il bisogno di dire addio a suo padre. A questo punto, Steffy e Liam si confronteranno circa la scelta di Finn e Hope di partecipare alla celebrazione. Liam ribadirà che la Logan andrà solo per dimostrare vicinanza a suo padre che sta soffrendo.

Deacon sospetta che Sheila non sia morta per davvero

Mentre al ristorante si omaggerà Sheila, Lauren farà visita ad Eric e a Donna che la accoglieranno con grande affetto. Lauren affermerà di essere sollevata nel sapere che Sheila non potrà più farle del male, mostrando gratitudine nei riguardi di Steffy. Il patriarca e Donna quindi racconteranno i motivi che hanno spinto Steffy a uccidere Sheila.

Intanto, alla commemorazione tra Hope e Finn nascerà una bella complicità.

Finn ringrazierà la Logan per aver reso omaggio alla madre mentre Hope confiderà al medico di sentirsi in colpa per il rifiuto a Thomas che lo ha portato a trasferirsi a Parigi. Finn la rassicurerà e la consolerà. Intanto, Deacon sarà presente quando il corpo di Sheila sarà spinto verso la fornace per la cremazione ma si renderà conto che nel piede della donna non mancherà un dito. Deacon sospetterà con terrore che ci sua stato uno scambio di persona e che la donna morta non sia in realtà Sheila.

Nel frattempo, il tenente Baker informerà i Forrester che verso Steffy non verrà mossa alcuna accusa in quanto ha agito per legittima difesa.

La verità sulla morte di Sheila Carter

I sospetti di Finn circa la possibilità che Sheila non sia davvero morta presto verranno confermati.

Il colpo di scena è infatti dietro l'angolo. La Carter è infatti ancora viva. Presto si scoprirà che a perdere la vita è stata in realtà Sugar, una vecchia amica di Sheila che dopo essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia plastica è diventata la sua sosia. Sugar ha rapito Sheila per poi incolparla della morte di Steffy, avendo in mente una vendetta. Ma i suoi piani non andranno come previsto poiché a perdere la vita sarà proprio lei.