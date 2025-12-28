Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 28 dicembre al 3 gennaio svelano che Deacon verrà a conoscenza tramite Lauren che esiste una donna uguale a Sheila, il cui nome e Sugar. Il ristoratore si convincerà che a essere morta sia proprio quest'ultima.

Le rivelazioni di Lauren

Tutto inizierà dalle domande che Deacon farà a Lauren per scoprire chi sia Sugar. Inizialmente, Lauren cercherà di non rispondere alle domande del ristoratore fino a che non cederà e deciderà di confessare la verità.

Lauren racconterà che Sugar era una guardia carceriera che aveva stretto amicizia con Sheila mentre lei era in carcere.

Sheila l'aveva convinta a farla evadere in cambio di un'operazione chirurgica per farla apparire più bella. Carter però aveva corrotto il chirurgo facendo in modo che Sugar le somigliasse così tanto da confondere anche le forze dell'ordine. Così facendo, al risveglio dall'operazione, la guardia era stata arrestata al posto suo e poi condotta in un ospedale psichiatrico dove le sue parole circa l'operazione erano state scambiate per deliri di follia. A questo punto, Deacon si convincerà che a essere morta sia stata Sugar e non Sheila. E mentre Deacon continuerà le sue ricerche per dimostrare che Sheila è viva, Steffy passerà una giornata rilassante al mare con Finn convinta che ormai lei e la sua famiglia siano la sicuro.

R.J. turbato per la storia di Luna e Zende

Alla Forrester, R.J. sarà disperato nel ripensare alla confessione di Luna circa l'assunzione di droga e alla notte passata con Zende. Brooke vedendo il figlio fuori di sé ascolterà le sue parole e resterà a sua volta sconvolta dai fatti accaduti. Carter parlerà con Zende della fine della relazione tra R.J. e Luna e così Zende confesserà di aver perso la testa per la giovane stagista.

Hope si recherà a casa di Steffy per parlare della nuova collezione e si scuserà per il comportamento di Deacon ma mentre lei e Finn giustificheranno l'uomo per via del grande dolore provato, Steffy sarà più dura, volendosi lasciare tutto alle spalle. Frattanto, Finn riceverà un messaggio di Deacon che lo pregherà di raggiungerlo a 'Il Giardino' il prima possibile.

Il ristoratore racconterà tutta la storia di Sugar a Finn affermando con certezza che Sheila sia viva.

Steffy, intanto, dirà a Hope di far stare lontano Decaon da Finn. Infine, Ridge rientrerà dal suo viaggio in Europa trovando ad accoglierlo Brooke, ma nessuno dei due immaginerà che presto nuovi problemi si abbatteranno sulle loro famiglie.

Cambio di programmazione l'1 gennaio

Come accaduto per le giornate di Natale e Santo Stefano, Beautiful cambierà la sua programmazione durante la settimana di Capodanno. Infatti, la longeva soap americana non verrà trasmessa l'1 gennaio.