Sulla CBS è andata in onda una puntata di Beautiful dedicata al pensionamento di Eric Forrester. L'episodio ha già rinnovato vecchi rumor e paure tra i fan: il personaggio storico lascerà la soap?

John McCook interpreta lo stilista Eric Forrester da quasi quarant'anni. Insieme a Katherine Kelly Lang (che interpreta Brooke Logan) è l'unico attore del cast originale che continua a lavorare nella soap storica di Canale 5. In un recente episodio, mandato in onda dalla CBS, l'8 dicembre 2025, i fan americani di Beautiful hanno potuto assistere a una festa a sorpresa dedicata al personaggio.

Una festa per il suo ritiro. Ridge, il figlio di Eric ed erede designato della Forrester Creations, non vuole che il padre torni a far parte del team creativo o che metta bocca nelle decisioni artistiche e commerciali della casa di moda. Ma il vecchio patriarca non vorrebbe farsi da parte. La festa che gli è stata dedicata, dunque, assomiglia più a una provocazione che a una celebrazione.

Eric Forrester in pensione, ma non è ciò che vuole

La puntata americana mostra tutto il disagio di Eric, che si sente ancora un artista e proverà quindi rabbia e dolore per la decisione presa da Ridge e sostenuta dal resto della famiglia. L'unica custode dei veri sentimenti di Eric sarà sua moglie Donna, la quale fino all'ultimo, così come raccontano gli spoiler americani, proverà a sostenerlo, spingendolo a continuare a disegnare e a battersi per mantenere un ruolo decisionale nell'azienda che ha fondato.

Ma il patriarca si sentirà sempre meno a suo agio, anche fisicamente, nella Forrester Creations. Scherzando con Brooke, il vecchio Eric ammetterà di sentirsi ormai come un ospite poco gradito proprio nel luogo che ha costruito con le sue mani e a cui ha dato il nome. Durante la festa a sorpresa, Ridge ribadirà al padre un concetto già espresso tante volte in precedenza: che è arrivato il momento per riposare. Ma Eric non sembrerà per nulla felice di dover accettare l'imposizione del figlio.

Intanto, gli spettatori statunitensi sembrano aver interpretato questa novità come un possibile preludio a un'uscita di scena del personaggio. Negli ultimi anni, più volte sono circolate voci su un possibile ritiro di John McCook da Beautiful.

Ma finora l'addio ufficiale non è mai stato annunciato.

Due anni fa, gli sceneggiatori di Beautiful hanno per esempio introdotto la storyline della grave malattia di Eric, portando il patriarca della Forrester Creations a sfiorare più di una volta la morte. Quei contenuti avevano fatto temere il peggio ai telespettatori che da decenni seguono la soap. In tanti si erano convinti che la malattia fosse una strategia narrativa per giustificare l’uscita del personaggio.

La soap mostrerà un conflitto sempre più acceso fra Ridge e suo padre. Nei prossimi mesi, secondo quanto si può evincere dalle anticipazioni americane, Ridge svilupperà una vera e propria insofferenza nei confronti del genitore. E arriverà a escluderlo dal lavoro creativo.

Riepilogo delle ultime puntate di Beautiful

Nelle puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Steffy e Finn si sono concessi un momento di intimità nella loro casa e lei si è detta fiduciosa per la partenza di Thomas per Parigi con Douglas, sollevata anche per la fine con Hope. Alla Forrester, Liam ha ritrovato Hope e Beth e hanno organizzato una gita allo zoo. Intanto Deacon ha preparato una commemorazione per Sheila a Il Giardino. Hope e Finn hanno deciso di partecipare per sostenerlo, rendendo omaggio alla salma insieme a lui.