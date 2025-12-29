Le anticipazioni di Beautiful annunciano un colpo di scena inaspettato destinato a mutare gli equilibri tra i protagonisti della soap opera. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a sabato 10 gennaio alle 13:40 su Canale 5, Deacon e Finn troveranno Sheila viva, anche se in condizioni critiche. I due soccorreranno la donna e la porteranno nell’appartamento di Deacon, mentre Steffy e Liam, ignari della verità e convinti che la loro nemica sia ormai deceduta, penseranno che il pericolo sia scampato.

Finn e Deacon soccorrono Sheila

Deacon e Finn continueranno a ritenere plausibile che Sheila sia viva grazie a un dettaglio notato dal padre di Hope durante la cremazione del corpo della donna che si credeva fosse stata uccisa da Steffy.

In quell’occasione, infatti, Deacon si è accorto che la presunta Sheila aveva dieci dita dei piedi, mentre la vera Sheila ne ha solo nove. Convinti quindi che la nemica dei Forrester non sia la donna eliminata da Steffy, i due inizieranno a cercarla. Nel frattempo, dopo aver ricevuto una segnalazione inquietante, Deacon e Finn si introdurranno in un edificio abbandonato, certi di poter trovare Sheila ancora viva. E così sarà: la troveranno in condizioni critiche e la soccorreranno.

Deacon e Finn proteggono Sheila

Nel frattempo, Deacon e Finn porteranno Sheila nell’appartamento del padre di Hope, la proteggeranno e cercheranno di capire come muoversi ora che l’hanno trovata. Parallelamente, Steffy sarà sempre più inquieta per il silenzio di suo marito e si confiderà con Ridge e Brooke.

La giovane Forrester ribadirà che l’omicidio da lei commesso era in realtà classificabile come legittima difesa e riterrà che il pericolo sia ormai scampato. In seguito, Steffy parlerà di quanto accaduto anche con Liam ed entrambi saranno convinti che la minaccia rappresentata da Sheila sia ormai superata, credendo che la loro nemica sia morta. Infine, dopo anni, tornerà a farsi viva Ivy, che si presenterà alla Forrester Creations e al ristorante Il Giardino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Deacon ha capito che Sheila è viva

Nei precedenti episodi di Beautiful trasmessi su Canale 5, Deacon è stato certo che Sheila fosse viva dopo essersi accorto che la donna cremata aveva dieci dita dei piedi anziché nove.

Il padre di Hope ha quindi rivelato tutto a Finn, e anche in lui si è riaccesa la speranza che la sua madre biologica potesse essere ancora viva. Nel frattempo, Luna ha confessato a R.J. ciò che è accaduto il giorno delle nozze di Eric: la ragazza ha ammesso di aver preso delle mentine credendole innocue, quando in realtà contenevano sostanze che le hanno alterato la capacità di intendere e di volere. In quello stato, Luna si è lasciata andare alla passione con Zende, convinta che fosse R.J. Quest’ultimo ha così scoperto il tradimento della sua fidanzata ed è rimasto profondamente sconvolto.