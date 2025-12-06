Negli episodi di Beautiful in onda dall'8 al 13 dicembre, Finnegan e Hope mostreranno di avere una particolare complicità. Inoltre Deacon poco prima che il corpo senza vita di Sheila venga gettato nella fornace, si accorgerà che le dita dei piedi sono in realtà dieci.

Steffy, invece, sarà dichiarata innocente dallo Stato della California, poiché ha agito per legittima difesa contro l'anziana Carter.

Eric e Donna spiegano a Lauren che Steffy per difendersi ha dovuto uccidere Sheila

Steffy esternerà a Finnegan tutta la sua contentezza per la decisione di Thomas di lasciare la città, portando via con sé Douglas.

La giovane Forrester manifesterà anche la sua gioia per la fine della storia del fratello con Hope. Intanto Deacon sarà addolorato per la morte di Sheila ed organizzerà una cerimonia per commemorarla, ma Brooke, Donna e Katie non gradiranno assolutamente questa iniziativa. Finnegan, invece, parteciperà ed insieme a lui ci sarà anche Hope. Sia Steffy che Liam esprimeranno le proprie perplessità sull'intera vicenda.

Nel frattempo Lauren farà il proprio ritorno a Los Angeles per prendere parte ad una riunione e ne approfitterà per incontrare Eric e Donna. Tutti e due saranno d'accordo che è grazie a Steffy se l'anziana Carter non è più un problema per nessuno. Eric e Donna spiegheranno all'amica che la figlia di Ridge è stata costretta a colpirla a morte, in quanto si era introdotta nella sua abitazione e ne aveva messo in pericolo la vita.

Hope dispiaciuta per avere causato la partenza di Thomas e Douglas

Hope e Finnegan avranno creato una particolare complicità. Il medico sarà grato alla giovane Logan per la vicinanza dimostrata nell'ultimo periodo e la figlia di Brooke risponderà di avere sbagliato a rifiutare la proposta di matrimonio di Thomas. In questo modo ha compreso di avere causato anche la partenza di suo figlio Douglas. Finnegan però rincuorerà Hope, facendole presente come non ha sbagliato in nulla e che ha solo seguito il suo cuore.

Nel frattempo Deacon accompagnerà Sheila nel suo ultimo viaggio, ma quando il suo corpo sarà vicino ad essere buttato nella fornace, Sharpe noterà che la donna ha tutte le dita dei piedi.

L'uomo inviterà i presenti a fermare ogni cosa, in quanto quel corpo senza vita potrebbe non essere della sua amata. In tutto questo, Carter comunicherà a Steffy e Ridge che lo Stato della California ha dichiarato la sua innocenza, poiché ha agito per legittima difesa nei confronti di Sheila. I due Forrester saranno rallegrati per questa notizia.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Thomas ha deciso di andare via da Los Angeles e si è trasferito insieme a Douglas a Parigi, per lavorare presso la linea internazionale della Forrester Creations. Inoltre Hope ha accusato Steffy di avere causato la partenza del fratello.

Zende, invece, ha accettato di prendere il posto di Thomas ed ha assunto la guida come designer della Hope For the Future.