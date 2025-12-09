Le trame delle puntate di Beautiful in programma dal 15 al 20 dicembre in prima visione su Canale 5 rivelano che Deacon inizierà a sospettare che Sheila Carter sia ancora viva quando scoprirà che la donna che è stata cremata non era lei. Il barista racconterà tutto a Finn, che apparirà inizialmente molto scettico.

Deacon dice a Finn che la donna che è stata cremata non è Sheila

Deacon apparirà sconvolto, ripensando ai momenti della cremazione della donna che credeva fosse Sheila. In quel frangente, ha notato che la vittima aveva tutte le dite dei piedi a differenza di Sheila che ne aveva perso uno per inscenare la sua morte.

Deacon ricorderà anche il loro ultimo confronto quando Sheila gli aveva detto com'era riuscita a ingannare tutti.

Steffy, intanto, domanderà a Finn come sia andata la commemorazione di Sheila e se c'erano anche Deacon e Hope. Il dottore ringrazierà la moglie per la sua comprensione in questo difficile momento. La tranquillità famigliare durerà poco quando Deacon telefonerà a Finn per implorarlo di raggiungerlo al Giardino perché ha delle cose da dirgli. Il barista rivelerà al dottore che la donna cremata non era Sheila, apparendo molto convinto.

Steffy non crede che Sheila sia ancora viva

Liam passerà da Steffy con la scusa di restituirle il pupazzo di Kelly. In realtà, l'uomo vorrà sapere come stia l'ex moglie dopo aver ucciso Sheila e come stanno procedendo le nozze con Finn.

Finn, intanto, ascolterà Deacon, che ribadirà che Sheila è ancora viva poiché le mancava un dito a un piede. Il dettaglio metterà fortemente in allarme il ragazzo, il quale cercherà di mantenere la lucidità. Nonostante questo, Deacon non farà marcia indietro, apparendo sempre più sconvolto. Finn inizierà quindi a domandarsi se il barista abbia ragione anche se Steffy apparirà sicura che Sheila sia morta. La madre di Kelly reagirà con durezza, giudicando assurde le teorie di Deacon. La donna affronterà l'uomo al ristorante in compagnia di Finn.

Finn e Hope hanno preso parte al funerale di Sheila su richiesta di Deacon

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda ad inizio dicembre su Canale 5, Deacon ha invitato Finn a prendere parte al funerale di Sheila.

Anche Hope ha deciso di raggiungere Il Giardino per stare accanto al padre visibilmente provato. La decisione non è piaciuta a Liam, che ha domandato all'ex moglie come mai fosse pronta a partecipare alla commemorazione di una donna che non gli ha mai fatto da madre.

Infine Hope e Finn hanno cercato di consolare Deacon, che avrebbe voluto che le cose con Sheila prendessero un'altra piega.