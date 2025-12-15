Le anticipazioni di Beautiful annunciano un nuovo colpo di scena destinato a cambiare gli equilibri tra i protagonisti della soap opera. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 dicembre a sabato 27 dicembre alle 13:40 su Canale 5, Deacon continuerà a ripensare al corpo della donna cremata e sarà certo che non si tratti di Sheila. Il padre di Hope, quindi, avvertirà Finn, che a sua volta informerà Steffy: la notizia non verrà accolta bene. Intanto, R.J. dovrà affrontare un duro colpo, scoprendo che Luna lo ha tradito con Zende, e la sua reazione sarà di rabbia.

Steffy accusa Finn di essere pazzo quando lui le racconta che Sheila è viva

Steffy sarà finalmente serena dopo tanto dolore vissuto nella sua vita e rimarrà colpita dal lavoro creativo realizzato da suo fratello R.J. La giovane Forrester, quindi, proporrà a R.J. di collaborare alla linea Hope for the Future insieme a Luna e Zende. Nel frattempo, Deacon sarà ormai certo che Sheila è viva. È bene ricordare, infatti, che recentemente il padre di Hope si è recato all’obitorio, dove non ha potuto fare a meno di notare i piedi della donna destinata alla cremazione: non si trattava di Sheila. Deacon ripenserà a quel dettaglio inequivocabile che gli ha dato la certezza assoluta che Sheila non sia morta: la donna deceduta e uccisa da Steffy aveva dieci dita dei piedi, mentre Sheila ne ha solo nove.

Finn verrà quindi avvertito della scoperta e, a sua volta, informerà Steffy della delicata situazione. Quest’ultima, però, considererà folle il marito, convinta che Sheila sia davvero morta, poiché è stata lei stessa a togliere la vita alla madre biologica di Finn.

R.J. scopre che Luna lo ha tradito e, furioso, lascia la casa

Nel frattempo, Steffy rifletterà sulle parole di Finn e negherà quanto appena scoperto. Inoltre, la giovane Forrester preferirà chiarire la questione direttamente con Deacon, recandosi al suo ristorante insieme al marito. Una volta arrivati al locale, Steffy esorterà Deacon a smetterla di diffondere menzogne su Sheila e gli dirà che, per lei, la vicenda è da considerarsi chiusa.

Intanto, Luna troverà il coraggio di confessare a R.J. di avere trascorso una notte con Zende, ma cercherà di spiegare al fidanzato che tutto è stato causato da un malinteso. La ragazza rivelerà infatti di avere assunto per errore i tranquillanti della madre, scambiandoli per mentine. A causa dell’ingerimento dei farmaci, Luna spiegherà di avere avuto delle visioni e di essere stata convinta, quella notte, che di fronte a lei ci fosse proprio R.J. Quest'ultimo, però, faticherà a credere che Zende non si sia accorto dello stato alterato della ragazza e, sconvolto, lascerà la casa furioso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Deacon ha scoperto che Sheila non è morta

Nelle precedenti puntate di Beautiful, andate in onda su Canale 5, il corpo di Sheila è stato spinto nella fornace per la cremazione.

Tuttavia, Deacon, presente in quel momento, ha visto i piedi della donna uscire dal lenzuolo e ha notato che non mancava il dito amputato. Deacon ha quindi capito che la donna morta non era Sheila e ha iniziato a urlare pretendendo spiegazioni. Intanto, tra Finn e Hope si è creata una certa complicità, anche perché Hope, insieme a Deacon, è stata tra le poche persone a presentarsi alla cerimonia funebre in onore della madre biologica di Finn.