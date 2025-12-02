Luciana Littizzetto ha scritto una lettera di supporto a Belen Rodríguez dopo il suo intervento al Vanity Fair Stories, dove era apparsa in difficoltà nel parlare, anche per via della somministrazione di alcuni calmanti. Dopo la diffusione del video online, la modella è finita al centro delle critiche degli utenti.

Belen Rodriguez z finisce nel mirino degli haters, interviene Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

"Cara Belen, mi è venuto da scriverti perché per me sei sempre la mia prima fonte di ispirazione", ha esordito Luciana Littizzetto leggendo la sua lettera alla showgirl durante la puntata di Che tempo andata in onda domenica 30 novembre 2025.

Le parole della comica arrivano dopo l'intervista che Belen aveva concesso al Vanity Fair Stories, in cui era apparsa in difficoltà e non del tutto lucida. Solo in seguito, la modella aveva spiegato di aver assunto tre calmanti la sera precedente, dettaglio che non l’ha comunque risparmiata dall’ondata di critiche e commenti ostili esplosi online dopo la diffusione del video.

"Sei il mio bersaglio prediletto, con i tuoi amori sbilenchi, le gambe da fenicottero e la tua tarma della farina tatuata sull’inguine", ha continuato Littizzetto leggendo la sua epistola di conforto, nel suo consueto stile ironico ma affettuoso.

Con il suo intervento, la co-conduttrice ha voluto anche sensibilizzare il pubblico sulla gravità degli attacchi gratuiti ricevuti da Belen in un momento di evidente fragilità, ricordando che dietro ogni personaggio pubblico c’è una persona che può attraversare difficoltà e vulnerabilità.

Il messaggio di supporto e l’invito alla sensibilizzazione

Littizzetto ha voluto lanciare un messaggio che invita a riflettere su quanto gli attacchi di panico e altri disturbi psicologici non debbano essere considerati problemi di “serie B”, né minimizzati. Nella sua lettera ha espresso sorpresa e amarezza nel vedere come, per molti, un attacco di panico possa diventare una notizia da commentare come se fosse "un difetto di fabbrica da correggere con Photoshop".

La cattiveria degli attacchi gratuiti rivolti a Belen ha spinto la comica a denunciare la facilità con cui online si scivola nel pregiudizio e nella derisione: "Peccato, perché i social potevano diventare un modo per coltivare l’empatia, e invece stanno diventando un verminaio in cui prospera l’invidia", ha osservato.

La polemica su Belen

Dopo la diffusione sui social delle immagini del suo intervento a Vanity Fair Stories, Belen è finita al centro di polemiche e discussioni. Molti utenti si sono detti preoccupati perché, nell'intervista, appariva in evidente difficoltà nel rispondere alle domande e nel riprendere le dichiarazioni rilasciate a Belve. In quell’occasione, incalzata da Francesca Fagnani sulla sua vita sentimentale, Belen aveva raccontato di aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti di alcuni ex compagni, citando in particolare l’ex marito Stefano De Martino.