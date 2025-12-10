Cambio palinsesto sulla rete ammiraglia Mediaset a partire da oggi 10 dicembre 2025. Il daytime della rete ammiraglia subirà delle modifiche per lasciare spazio all'appuntamento quotidiano con Io sono Farah, la soap opera turca con protagonista Demet Ozdemir, tornata in onda su Canale 5 dopo un lungo periodo di pausa.

Gli ascolti in prime time sono stati decisamente deludenti e ben al di sotto delle aspettative, al punto che si è scelto di trasmetterla anche nel daytime quotidiano con episodi di breve durata.

Beautiful dura meno in daytime: cambio palinsesto Mediaset dal 10 dicembre

Il pomeriggio della rete ammiraglia verrà nuovamente rimodulato a partire da oggi 10 dicembre, complice la cancellazione della striscia quotidiana del Grande Fratello 2025 al termine del Tg5.

Alle 13:45 andrà in onda subito la nuova puntata di Beautiful in prima visione assoluta, la cui durata però verrà ridotta per lasciare spazio anche alla serie turca con Demet Ozdemir.

Le vicende dei vari protagonisti di casa Forrester terranno compagnia al pubblico del daytime pomeridiano fino alle 14:00, dopodiché a seguire andrà in onda un episodio breve di Io sono Farah in prima visione assoluta.

Io sono Farah anche nel daytime pomeridiano Mediaset dal 10 dicembre

La nuova soap turca, tornata in onda lo scorso venerdì nella fascia di prime time, avrà una durata complessiva di appena 10 minuti, andando in onda fino alle 14:10 circa.

Episodi brevissimi, messi strategicamente tra la fine di Beautiful e l'inizio di Forbidden Fruit, per permettere agli spettatori delle soap di potersi appassionare anche alle vicende di Farah e fare in modo che la soap possa nuovamente risalire la china dal punto di vista Auditel, tornando ai buoni dati registrati nel corso di questa estate, dove aveva raggiunto picchi del 28%.

La soap turca, questo mercoledì 10 dicembre, andrà in onda anche in seconda serata su Canale 5 al termine de La notte nel cuore e poi venerdì sera sarà trasmessa dalle 21:55 in poi con la consueta puntata speciale di due ore, al termine de La ruota della fortuna.

Ascolti disastrosi per il ritorno di Io sono Farah nella fascia di prime time

Una strategia attuata dopo gli ascolti disastrosi registrati da Io sono Farah in prime time lo scorso venerdì sera.

La serie turca, tornata in onda dopo diversi mesi di assenza, ha registrato una media di soli 1,6 milioni di spettatori in prime time, toccando l'11% di share.

Dati d'ascolto nettamente inferiori rispetto a quelli registrati, al venerdì sera, dalla soap opera Tradimento che aveva toccato la soglia dei 2,5 milioni di spettatori su Canale 5 arrivando anche al 16% di share.