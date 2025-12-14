Cambio di palinsesto su Canale 5 a partire da lunedì 22 dicembre, giorno in cui per diverse trasmissioni comincerà la pausa natalizia.

È questo il caso di Uomini e donne e Amici 25, le due trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi, le quali non saranno trasmesse per due settimane.

A trarne vantaggio saranno gli appuntamenti con le soap del pomeriggio, in primis Io sono Farah, che conquisterà il daytime con delle puntate extra-large speciali, che andranno in onda a partire dalle 14:45.

Si fermano Amici 25 e Uomini e donne: cambio palinsesto Mediaset dal 22 dicembre

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche a partire da lunedì 22 dicembre: si partirà con lo stop di Uomini e donne, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, che anche quest'anno si fermerà durante il periodo delle feste.

Stessa sorte per Amici 25, il talent show di successo condotto sempre da De Filippi, la cui ultima puntata domenicale andrà in onda il 21 dicembre e dal lunedì successivo sarà stoppato anche il daytime feriale.

Entrambe le due trasmissioni si fermeranno per due settimane: la messa in onda riprenderà regolarmente dal 7 gennaio su Canale 5.

Io sono Farah allunga nel daytime pomeridiano di Canale 5 dal 22 dicembre

Con questo cambio di programmazione ci sarà maggiore spazio in palinsesto da dedicare alle soap turche che, negli ultimi anni, hanno conquistato una fetta crescente di telespettatori.

Dal 22 dicembre, dopo i consueti appuntamenti con Beautiful e Forbidden Fruit, si punterà sulla messa in onda di episodi speciali di Io sono Farah.

La soap turca con Demet Ozdemir non sarà trasmessa per soli 10 minuti al giorno, così come sta accadendo in questi giorni, bensì andrà avanti con delle puntate speciali che copriranno tutto lo slot orario di Uomini e donne.

L'appuntamento è in programma dalle 14:45 alle 16:25 circa, dopodiché a seguire ci sarà La forza di una donna in prima visione che trainerà l'appuntamento con Dentro la notizia, il talk show di informazione e cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi.

Ascolti bassi per il ritorno di Io sono Farah su Canale 5

In attesa di queste nuove puntate della soap, l'esito dal punto di vista Auditel non è dei migliori per le puntate che in questi giorni sono state trasmesse nel daytime feriale di Canale 5.

La soap si mantenuta su una media di circa 1,8 milioni di spettatori pari al 16% di share, registrando il dato più basso tra le varie soap che vengono trasmesse su Canale 5, facendo calare anche i dati di Beautiful crollata sotto i 2 milioni di spettatori dopo la riduzione.