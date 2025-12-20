Cambio palinsesto televisivo su Canale 5 nella giornata di martedì 23 dicembre 2025. La rete ammiraglia di Mediaset ha scelto di modificare il prime time per lasciare spazio alle nuove puntate di Io sono Farah, tornata in onda a distanza di un po' di mesi dopo la pausa estiva, registrando però ascolti ben al di sotto delle aspettative.

La notte nel cuore, invece, risulta cancellata dal prime time di Canale 5 e da questo martedì in poi slitterà in seconda serata, al termine della serie turca che vede come protagonista l'attrice Demet Ozdemir.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore dal 23 dicembre

Il prime time del martedì sera di Canale 5 subirà delle nuove modifiche in palinsesto a partire dal 23 dicembre, complice la scelta di puntare ancora una volta sull'appuntamento con Io sono Farah, nonostante gli ascolti non proprio esaltanti che la serie sta registrando in queste settimane.

Dopo gli ascolti deludenti registrati di venerdì sera, Mediaset ha scelto di spostare la soap al martedì, così da poter contare sul pubblico affezionato de La notte nel cuore, che in queste settimane ha registrato una buona media di circa 2,4 milioni di spettatori a settimana.

A godere del prime time e dell'ottimo traino lasciato da La ruota della fortuna, però, non sarà la soap incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay bensì quella che vede protagonisti Farah e Tahir.

La soap La notte nel cuore cancellata dal prime time di Canale 5 e slitta

Il cambio programmazione dal 23 dicembre, quindi, prevede lo slittamento de La notte nel cuore in seconda serata con la cancellazione degli episodi finali della serie turca dal prime time.

Le puntate conclusive della soap, quindi, non andranno più in onda nello slot orario che va dalle 21:55 alle 23:55 circa, bensì andranno in onda dalle 23:15 circa.

Una scelta che sicuramente non renderà felici i numerosissimi appassionati della serie che avrebbero voluto vedere le puntate conclusive nel medesimo slot orario di sempre, senza dover fare per forza le ore piccole.

Il successo de La notte nel cuore con oltre 2,3 milioni di spettatori

Al momento, La notte nel cuore, è tra le serie turche del prime time che hanno ottenuto maggiore successo su Canale 5.

L'esordio Auditel avvenuto lo scorso maggio, davanti a 1,8 milioni di spettatori, è migliorato costantemente nel corso delle settimane e dei mesi a seguire, fino ad arrivare a toccare la soglia dei 2,3 milioni di telespettatori a puntata, pari a uno share che ha raggiunto anche il 19%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia di Mediaset di difendersi nella gara ascolti del prime time, contro i prodotto inediti proposti da Rai 1.