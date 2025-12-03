Cambia il palinsesto televisivo Mediaset di domenica 7 dicembre 2025. Il daytime e la fascia serale subiranno delle modifiche e in prime time non ci sarà spazio per una nuova puntata de La notte nel cuore in prima visione assoluta.

Al suo posto, infatti, andranno in onda le nuove puntate di Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti.

Modifiche anche nel preserale, dato che non ci sarà più spazio per le puntate inedite di Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis, pronto a lasciare spazio alla nuova edizione di Caduta Libera.

Salta La notte nel cuore in prime time: cambio palinsesto domenica 7 dicembre

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche nel corso della giornata di domenica 7 dicembre, quando in prime time non ci sarà spazio per la nuova puntata de La notte nel cuore.

Contrariamente a quanto è accaduto nel corso degli ultimi mesi, la serie turca che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori lascerà la serata festiva nelle mani di Gerry Scotti, pronto a ritornare in prime time con la nuova edizione di Chi vuol essere milionario.

Il fortunato game show, lanciato in Italia alla fine degli anni '90, sarà riproposto con un nuovo ciclo di 4 appuntamenti che si preannunciano densi di sorprese e con tanto di vincita finale da 1 milione di euro.

Stop per Avanti un altro, torna Caduta Libera

Le modifiche alla programmazione televisiva di domenica 7 dicembre riguarderanno anche l'appuntamento con il preserale di Canale 5.

Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti lascerà spazio al ritorno di Caduta Libera.

La nuova edizione del quiz preserale si presenterà al pubblico con una serie di novità: la prima riguarderà la conduzione che passerà da Gerry Scotti a Max Giusti, affiancato dalla ballerina Isobel, volto noto al pubblico del talent show Amici di Maria De Filippi.

La scelta Mediaset per il lancio di Caduta Libera e Chi vuol essere milionario

La scelta di Mediaset di lanciare la nuova edizione di Caduta Libera domenica 7 dicembre si preannuncia strategica dal punto di vista Auditel, dato che su Rai 1 non andrà in onda il tradizionale appuntamento con L'Eredità condotto da Marco Liorni.

Il quiz si fermerà per lasciare spazio dalle 17:45 in poi alla diretta della Prima alla Scala di Milano che terrà compagnia al pubblico fino alle 22:00.

Una serata che si preannuncia decisamente fiacca per gli ascolti della rete ammiraglia Rai, motivo per il quale i vertici del Biscione hanno scelto di approfittarne per lanciare sia Caduta Libera che la nuova edizione di Chi vuol essere milionario in prime time al posto della soap opera turca.