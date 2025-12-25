Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso della giornata del 1° gennaio 2026. Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche che riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano, dovute alla cancellazione delle soap che normalmente tengono compagnia al pubblico.
Si fermerà quindi l'appuntamento con La forza di una donna in prima visione assoluta così come sarà cancellato anche quello con Forbidden Fruit, di cui inizialmente era in programma una puntata speciale anche in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.
Forbidden Fruit si ferma: cambio programmazione tv Mediaset 1° gennaio 2026
Il cambio programmazione Mediaset del prossimo 1° gennaio prevede la sospensione di Beautiful alle 13:45 e la cancellazione di Forbidden Fruit nello slot orario delle 14:15.
Le due serie saranno sospese per lasciare spazio alla messa in onda del film Holiday Harmony in prima visione assoluta che andrà in onda dalle 13:45 alle 16:30 circa.
Per Forbidden Fruit risulta cancellata anche la puntata speciale in prime time inizialmente prevista per la serata del 1° gennaio: i vertici del Biscione hanno scelto di posticipare il debutto della soap turca nella prestigiosa fascia del prime time all'8 gennaio.
Sospesa La forza di una donna nella programmazione tv del 1° gennaio 2026
Il cambio programmazione Mediaset del 1° gennaio riguarderà anche l'appuntamento con La forza di una donna.
In un primo momento, la soap turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp sembrava essere destinata a tener compagnia al suo pubblico per tutto il periodo delle festività natalizie, seppur con delle puntate più brevi rispetto al solito.
Alla fine, invece, in casa Mediaset si è optato per la sospensione degli episodi inediti della serie turca: il 1° gennaio non ci sarà la puntata delle 16:10 così come non andrà in onda neppure alle 18:15.
Dalle 16:40 andrà in onda il film Ritorno ad Aurora - Un Natale speciale che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 18:45, dopodiché la linea passerà a una nuova puntata inedita del quiz a premi Caduta Libera condotto da Max Giusti.
Mediaset festeggia con gli ottimi ascolti delle soap turche in daytime
Intanto proseguono i buoni ascolti delle soap turche nella programmazione quotidiana della rete ammiraglia del Biscione.
L'appuntamento con Forbidden Fruit si è assestato ormai sulla soglia dei 2,2 milioni di spettatori al giorno in daytime pari a uno share che oscilla tra il 18 e il 20%.
Ottimi ascolti anche per La forza di una donna che, nel primo episodio quotidiano, viaggia su una media di oltre 2,1 milioni di affezionati raggiungendo anche la soglia del 22-25% di share.