Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di gennaio 2026. Il palinsesto della rete ammiraglia subirà delle modifiche nella fascia di prime time, dovute alla chiusura della soap opera La notte nel cuore, la quale salterà per sempre il suo affezionato pubblico.

Spazio invece alle nuove puntate di Io sono Farah in prima visione assoluta: la soap opera turca con Demet Ozdemir andrà in onda con dei raddoppi settimanali.

Chiude La notte nel cuore in prime time: cambio programmazione Mediaset gennaio

La programmazione Mediaset del mese di gennaio subirà delle variazioni dovute al gran finale di sempre della soap opera La notte nel cuore.

Entro le prime settimane del nuovo anno, la serie turca che ha saputo appassionare il pubblico italiano giungerà definitivamente al capolinea e saluterà così il suo affezionatissimo pubblico.

Mediaset dovrà fare a meno di una delle serie televisive che, in questi mesi di messa in onda, ha saputo intercettare gli spettatori registrando ascolti importanti nella fascia di prime time, toccando anche punte del 18%.

La soap opera Io sono Farah raddoppia in prime time a gennaio 2026

Tuttavia, anche per la prossima stagione televisiva 2026, Mediaset continuerà a puntare sulla messa in onda delle serie turche da trasmettere sia in daytime che nella fascia di prime time.

Uno dei titoli di punta sarà Io sono Farah, la soap opera con Demet Ozdemir che tornerà in onda dal 5 dicembre con le nuove puntate inedite, dopo la sospensione avvenuta questa estate.

La soap prenderà il posto di Tradimento al venerdì sera ma, a partire da gennaio, sono previsti dei raddoppi in prime time anche di domenica sera.

Per un po' di tempo, proprio come è successo con La notte nel cuore, ci saranno delle doppie puntate serali su Canale 5.

Nei mesi a seguire, invece, dovrebbero arrivare dei nuovi titoli turchi a rinforzare la fascia serale e successivamente anche il daytime pomeridiano, dato che La forza di una donna si avvia entro il gran finale di stagione previsto per il 2026.

Il successo delle soap opera turche nel palinsesto serale di Canale 5

In attesa di questa nuova programmazione Mediaset per il 2026, continua il successo delle soap turche nella fascia di prime time.

L'appuntamento con Tradimento ha registrato una media di circa due milioni e mezzo di telespettatori con il gran finale di sempre, che ha sfiorato la soglia del 16%.

La soap ha tenuto testa all'ascolto di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che ha registrato una media di 3,3 milioni di spettatori toccando il 22% di share in una serata altamente competitiva e difficile dal punto di vista Auditel.