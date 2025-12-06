Cambio di programmazione Rai nella settimana che va dal 15 al 21 dicembre 2025 con la chiusura della fiction Sandokan, che vede protagonisti Can Yaman e Alessandro Preziosi.

In prime time spazio anche al doppio appuntamento conclusivo con la terza stagione di Un Professore con Alessandro Gassmann, mentre Milly Carlucci porterà a termine la venticinquesima edizione di Ballando con le stelle, con la proclamazione della coppia vincitrice di quest'anno che potrà alzare al cielo l'ambita coppa dello show.

Chiude Sandokan con Can Yaman: cambio di programmazione Rai 15-21 dicembre

La programmazione di Rai 1 prevede delle variazioni di palinsesto dal 15 dicembre, giorno in cui in prime time sarà trasmessa la terza e penultima puntata di Sandokan con protagonista Can Yaman per sfidare la finalissima del Grande Fratello condotto da Simona Ventura su Canale 5.

La fiction tornerà in onda anche martedì 16 dicembre, sempre nella fascia di prime time, per la quarta e ultima puntata che farà poi calare il sipario sulla prima stagione.

Il palinsesto di Rai 1 prevede delle variazioni che interesseranno anche l'appuntamento con Un Professore 3, la serie televisiva con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, di cui è prevista una doppia puntata speciale in prime time.

Un Professore 3 raddoppia nella fascia serale di Rai 1

La fiction, in vista delle puntate conclusive della terza stagione, non andrà in onda solo di giovedì sera, ma verrà trasmessa anche mercoledì 17 dicembre nella fascia serale di Rai 1.

Venerdì 19 dicembre, invece, è in programma la finale di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che sta viaggiando su una media di oltre 3,2 milioni di spettatori.

Sabato 20 dicembre spazio alla finale di Ballando con le stelle 2025 condotta da Milly Carlucci, con la proclamazione della coppia trionfatrice di quest'anno.

Domenica 21 dicembre, invece, Marco Liorni condurrà una puntata speciale del quiz L'Eredità in prime time, dedicata alla raccolta fondi per Telethon.

Lo straordinario successo Auditel della fiction Sandokan con Can Yaman

In attesa del finale di Sandokan, la Rai si gode lo straordinario successo di ascolti registrato dalla prima puntata della fiction con Can Yaman trasmessa lunedì scorso.

Il primo episodio ha superato la soglia dei 6,2 milioni di spettatori mentre il secondo episodio ha raggiunto i 5,2 milioni di spettatori, pari a uno share complessivo del 34% con picchi che hanno raggiunto anche il 40% durante la messa in onda in prime time.