Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2025. Le novità riguardano il daytime pomeridiano che farà a meno di alcune delle soap più amate e seguite dal pubblico di Canale 5, come nel caso di Forbidden fruit che si fermerà per due giorni.

Situazione differente per La forza di una donna, che andrà in onda con un singolo appuntamento quotidiano su Canale 5 mentre La Promessa proseguirà la sua regolare messa in onda in prima visione assoluta su Rete 4.

Forbidden fruit sospesa: cambio programmazione tv 25-26 dicembre 2025

Il palinsesto di Canale 5 del 25 e 26 dicembre non prevede la messa in onda di Beautiful alle 13:45 così come risulta sospeso anche l'appuntamento con Forbidden fruit in prima visione assoluta.

La soap opera turca non andrà in onda alle 14:10 e, al tempo stesso, si fermeranno anche gli episodi inediti di Io sono Farah in prima visione assoluta, che dal 22 al 24 dicembre prenderà il posto di Uomini e donne nella prima parte del pomeriggio, con delle puntate extra-large di un'ora.

Per La forza di una donna, invece, si è scelto di sospendere soltanto uno dei due appuntamenti quotidiani che trovano spazio su Canale 5: trattasi dell'episodio trasmesso alle 16:05.

La forza di una donna ridotta, La Promessa resta nella programmazione natalizia

La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp andrà in onda alle 18:15 subito dopo i film di Natale che sono previsti nelle giornate del 25 e 26 dicembre, così da assicurare un buon traino all'appuntamento con il quiz Caduta Libera condotto quest'anno da Max Giusti.

Anche su Rete 4, l'appuntamento con La Promessa non subirà interruzioni nel preserale durante il periodo delle feste natalizie.

La soap opera spagnola, nella giornata di Natale, andrà in onda con una doppia puntata speciale prevista dalle 19:40 alle 21:30 circa, prendendo il posto del talk show 4 di sera. Il 26 dicembre, invece, sarà trasmesso il consueto episodio singolo dalle 19:45 alle 20:30 circa.

Confermate le soap anche nel daytime mattutino di Rete 4 durante il periodo natalizio: La Promessa, Terra amara e The Family saranno in onda in replica.

La morte di Jana al centro delle nuove puntate de La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che si continuerà a parlare della morte di Jana, che ha lasciato profondamente scossi gli abitanti del palazzo.

Manuel si mostrerà disperato ma disposto a tutto pur di rendere giustizia alla sua amata moglie e al bambino che portava in grembo, frutto del loro amore.

Anche per Pia non sarà facile andare avanti dopo la cocente perdita della sua amica del cuore: la domestica apparirà frastornata e incredula.