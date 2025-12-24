Cambio programmazione tv nella giornata del 25 dicembre 2025 sulle reti Mediaset. Il daytime pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche per lasciare spazio alla replica del Concerto de Il Volo che toglierà spazio a tutte le soap, compresa La forza di una donna che non sarà trasmessa neppure alle 18:15.

Su Rete 4, invece, andrà in onda una puntata speciale de La Promessa: la soap spagnola verrà allungata e coprirà anche lo slot orario dell'access prime time.

Sospesa La forza di una donna: cambio programmazione tv 25 dicembre 2025

Il palinsesto di Canale 5, in occasione della giornata di Natale, subirà delle modifiche importanti che riguarderanno la fascia pomeridiana.

Alle 13:50, subito dopo la consueta edizione del Tg5 non andrà in onda l'appuntamento con Beautiful, seguito da Forbidden Fruit e La forza di una donna.

Le tre soap del pomeriggio saranno sospese dal daytime pomeridiano per lasciare spazio alla replica del Concerto di Natale de Il Volo che andrà in onda in prima visione nella serata della Vigilia di Natale.

Il concerto terrà compagnia al pubblico fino alle 17 circa, dopodiché andrà in onda un film natalizio che intratterrà il pubblico fino all'inizio di Caduta Libera.

La Promessa allunga nel preserale di Rete 4: puntata speciale per la giornata del 25 dicembre

Nella seconda parte del pomeriggio di Canale 5 sarà sospesa anche la seconda puntata quotidiana de La forza di una donna, inizialmente prevista nella programmazione del daytime di Natale.

La soap opera incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp sarà trasmessa nuovamente a partire da sabato 27 dicembre con la consueta puntata speciale di un'ora.

Cambiamenti interesseranno anche il preserale di Rete 4 per la giornata di Natale: alle 19:45 andrà in onda una puntata speciale de La Promessa che, questa volta, avrà una durata speciale.

La soap opera, che da qualche giorno ha detto addio alla sua protagonista Jana, andrà in onda con un appuntamento inedito di circa due ore previsto fino alle 21:35 circa.

Volano gli ascolti de La Promessa nel palinsesto di Rete 4

In questi ultimi giorni c'è stato un vero e proprio boom Auditel de La Promessa su Rete 4 dovuto alle puntate dedicate alla morte di Jana.

L'addio dell'ex domestica del palazzo ha appassionato una media di oltre 1,1 milioni di spettatori fissi a puntata registrando uno share che ha toccato la soglia del 6,50% e picchi superiori all'8% durante la messa in onda.

Numeri importanti per la soap che ha registrato un ottimo ascolto anche in prime time, totalizzando quasi un milione di fedelissimi e uno share che ha raggiunto anche la soglia del 10% nei momenti clou dello speciale con l'addio di Jana.