Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso della giornata di lunedì 8 dicembre 2025. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, complice lo stop di Maria De Filippi e delle sue seguitissime trasmissioni che popolano il daytime.

Per far fronte all'assenza di Uomini e donne e del daytime di Amici 25, si punterà sulla messa in onda di una puntata speciale di Forbidden Fruit in daytime e poi a seguire andrà in onda come sempre La forza di una donna, seppur in una fascia oraria diversa rispetto al solito.

Forbidden Fruit slitta e si allunga: cambio programmazione tv lunedì 8 dicembre

Il daytime pomeridiano di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche nel corso della giornata di lunedì 8 dicembre, complice la scelta di sospendere le trasmissioni di Maria De Filippi in questa prima giornata di festa del periodo natalizio.

Uomini e donne non sarà in onda alle 14:45 così come non ci sarà il consueto appuntamento con il daytime di Amici 25.

Entrambe le due trasmissioni di Maria De Filippi torneranno in onda regolarmente a partire da martedì 9 dicembre nel consueto slot orario.

Intanto, però, per la giornata dell'Immacolata la programmazione di Canale 5 prevede alle 13:55 un doppio episodio di Beautiful in prima visione assoluta.

Maria De Filippi si ferma nel palinsesto dell'8 dicembre 2025

La soap opera americana andrà in onda fino alle 14:55 circa, dopodiché la linea passerà a una puntata extra-large di Forbidden Fruit.

La soap opera turca, eccezionalmente per il prossimo lunedì pomeriggio, andrà in onda fino alle 16:25 circa facendo slittare anche la partenza de La forza di una donna.

La serie incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp andrà in onda dalle ore 16:25 alle 16:45 circa, per poi lasciare spazio all'appuntamento con Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, trasmesso regolarmente in onda in diretta su Canale 5 e poi tornerà in onda alle 18:10 con il secondo episodio della giornata.

A seguire, alle ore 18:45, andrà in onda una nuova puntata di Caduta Libera, il game show preserale condotto quest'anno da Max Giusti con la partecipazione della ballerina Isobel.

Il successo de La forza di una donna anche nella nuova fascia oraria pomeridiana

In questa prima settimana di programmazione nella nuova fascia oraria delle 18:10, La forza di una donna ha dimostrato la sua forza dal punto di vista Auditel, mantenendo una media di oltre 1,9 milioni di spettatori che arrivano a superare i 2 milioni con la total audience.

La soap, con la sua media del 15,50% di share, ha fatto calare di 1-2 punti percentuali l'ascolto della trasmissione Vita in diretta trasmessa su Rai 1 con Alberto Matano.