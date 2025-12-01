Nell'ultima puntata di Che tempo che fa, in onda sul canale Nove, Luciana Littizzetto ha dedicato una parte del suo consueto monologo a Belen Rodriguez. Nel corso dell'intervento, la comica torinese ha trasformato il momento di satira in un vero e proprio messaggio alla showgirl argentina, prendendo spunto dalle numerose notizie sulla sua vita privata e professionale e parlando apertamente di una certa “confusione” che circola intorno alla sua immagine pubblica.

La presenza di Littizzetto nel talk show rappresenta da anni uno spazio fisso di commento ironico all'attualità, ai personaggi televisivi e ai fenomeni di costume.

Questa volta al centro della sua attenzione è finita appunto Rodriguez, volto molto noto della televisione commerciale, spesso al centro di cronache legate alle relazioni sentimentali, ai cambi di conduzione e alla gestione dei social network. Il riferimento diretto, pronunciato nello studio del programma, ha immediatamente alimentato il dibattito sui rapporti tra satira televisiva e cronaca rosa.

Il monologo e il riferimento alla “confusione” intorno a Belen

Nel suo intervento, Littizzetto ha richiamato il pubblico alle molteplici notizie che si rincorrono su Belen Rodriguez, tra ritorni di fiamma, nuove relazioni, interviste televisive e dichiarazioni social. La comica ha sottolineato come, agli occhi degli spettatori, l'insieme di queste informazioni possa restituire l'immagine di una persona “un po' confusa”, più per l'eccesso di esposizione mediatica che per la sostanza delle scelte personali.

Il monologo ha giocato proprio su questa percezione: partendo da alcuni episodi recenti legati alla vita privata della showgirl, citati come esempio del continuo susseguirsi di versioni e racconti. Littizzetto ha costruito una sequenza di battute che oscillano tra la presa in giro bonaria e il tentativo di dare un consiglio. Il messaggio, espresso con i toni leggeri tipici del programma, è che la continua circolazione di dettagli privati ​​rischia di rendere difficile distinguere ciò che è realmente importante da ciò che nasce solo per alimentare l'attenzione del pubblico.

Nel rivolgersi a Rodriguez, la comica ha insistito sull'idea che la sovrapposizione fra vita privata, presenza televisiva e comunicazione sociale generi un flusso costante di informazioni, non sempre coerente tra loro.

Di qui l'immagine della “confusione”: non tanto come giudizio sulla persona, quanto come fotografia di un contesto comunicativo in cui tutto viene raccontato, commentato e rilanciato in tempo reale, spesso senza lasciare spazio a pause o chiarimenti.

Il riferimento a Belen si inserisce in una lunga serie di monologhi in cui Littizzetto ha preso spunto da personaggi riconoscibili dello spettacolo italiano per parlare di temi più generali, come la percezione della fama, la pressione dei media o il rapporto tra successo e vita quotidiana. In questo caso, la scelta di rivolgersi alla showgirl evidenzia quanto la sua figura sia ormai parte di un immaginario condiviso, che va direttamente oltre i singoli programmi a cui partecipa.