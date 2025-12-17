Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di aver promesso opportunità televisive, in particolare al Grande Fratello Vip, in cambio di incontri occasionali e relazioni tenute lontane dai riflettori. In seguito a queste dichiarazioni, sui social non sono mancate le reazioni e tra queste ha fatto discutere anche un like sibillino dell’ex gieffina Shaila Gatta, interpretato da molti come una presa di posizione implicita nella polemica.

Anche Shaila Gatta reagisce al caso Alfonso Signorini

Le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, in cui accusa Alfonso Signorini di aver promesso collaborazioni televisive in cambio di incontri e rapporti tenuti lontani dai riflettori, non sono passate inosservate.

La polemica ha rapidamente acceso il dibattito sui social, dove gli utenti hanno iniziato a osservare con attenzione le reazioni dei personaggi noti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella vicenda.

Tra queste ha fatto discutere il gesto di Shaila Gatta, ex concorrente del GF Vip condotto proprio da Signorini, che ha messo like a un commento particolarmente esplicito a sostegno di Corona e critico nei confronti del conduttore: “Mamma Gatta sta sparando i botti mentre guarda Falsissimo speciale pelato”. Un’azione interpretata da molti come una presa di posizione silenziosa, ma tutt’altro che casuale.

Il j’accuse di Fabrizio Corona

Tra le accuse più controverse lanciate da Fabrizio Corona, ce ne sono alcune che chiamano in causa ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

In particolare, Corona ha citato Pierpaolo Pretelli, sostenendo che l’ex concorrente del GF Vip 5 avrebbe intrecciato rapporti personali con Alfonso Signorini in cambio di presenze televisive. Si tratta di affermazioni gravi, che al momento non trovano conferme ufficiali.

Nel frattempo, anche Daniele Dal Moro, ex gieffino squalificato durante l’edizione 2022/2023 del Grande Fratello, è intervenuto sulla vicenda con parole durissime nei confronti del conduttore. Attraverso i social ha scritto: “Apriamo il vaso di Pandora sulla mia squalifica del 2022/2023. Abbiamo tante cose di cui parlare. Ora siamo alla resa dei conti”.

Secondo il racconto di Fabrizio Corona, basato su una presunta testimonianza attribuita ad Antonio Medugno, anche quest’ultimo avrebbe avuto una frequentazione con Alfonso Signorini con l’obiettivo di entrare nella casa del Grande Fratello.

Corona sostiene che, dopo mesi di messaggi, Medugno sarebbe stato invitato a casa del conduttore e vi avrebbe trascorso la notte, rifiutando però di avere un rapporto sessuale. “Risultato? Non è entrato nella Casa”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi.

Sempre secondo la versione fornita da Corona, Medugno sarebbe stato ammesso al programma solo in un secondo momento, dopo aver ripreso quella frequentazione. “Riparte il flirt, arrivano gli incontri e di colpo diventa un nuovo concorrente del GF. Questo è il sistema”, ha aggiunto Corona, senza che tali affermazioni trovino al momento conferme ufficiali.

Piovono critiche sugli account social di Signorini

Nel frattempo, dopo le dichiarazioni pubbliche di Pier Silvio Berlusconi, che lascerebbero intendere un possibile ritorno in TV del GF Vip condotto da Alfonso Signorini sulle reti Mediaset, anche i profili social del presentatore sono stati presi di mira da numerosi commenti critici.

In particolare, sotto un post dedicato al libro Amami quanto io t’amo, edito da Mondadori e firmato dallo stesso Signorini, alcuni utenti hanno lasciato messaggi polemici. Tra questi si leggono frasi come: “Corona te lo può riscrivere”, a cui hanno fatto seguito altri commenti dai toni ancora più duri, come: “Ecco la spazzatura che pubblica Mondadori, complimenti”.