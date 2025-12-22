"La ex di Jonas va dicendo che lui si stuferà di Anita e tornerà con lei", questa la segnalazione ricevuta dall'esperta di gossip Deianira Marzano e riportata tra le storie di Instagram nel primo pomeriggio di lunedì 22 dicembre. Sebbene il Grande Fratello sia terminato lo scorso giovedì 18 dicembre, l'attenzione mediatica su alcuni concorrenti continua ad essere alta.

La segnalazione di Marzano

Nel primo pomeriggio di oggi 22 dicembre, l'esperta di gossip Marzano ha riportato tra le storie di Instagram una segnalazione ricevuta da un utente riguardante un ex concorrente del GF: "Conosco bene la ex di Jonas.

Lei va dicendo ad una nostra amica in comune che lui si stuferà presto di Anita e tornerà da lei. Inoltre ha anche detto che se lui non la cercherà, in questi giorni si farà sentire lei".

In un'altra segnalazione, Marzano ha ricevuto una foto dell'ex gieffino mentre si trovava in un locale di Roma senza la sua attuale fidanzata. Anita Mazzotta è infatti ripartita per Milano dopo essere stata alcuni giorni a casa del modello.

Il percorso dei 'Jonita'

Jonas e Anita sono conosciuti grazie al GF.

Il rapporto fra i due è sbocciato dopo che la concorrente è tornata in casa in seguito al grave lutto per la scomparsa della mamma. Complice una cena in tugurio, i due inquilini hanno compreso che fra loro c'era qualcosa di speciale.

Da quel momento sono diventati inseparabili, nonostante abbiano avuto anche qualche incomprensione sotto i riflettori del reality show a causa dalla tensione del gioco. Durante la "convivenza forzata" la coppia dei "Jonita" è stata la più amata e seguita dai telespettatori, tanto che al loro indirizzo sono arrivate tantissime dediche da parte dei fan.

Terminato il programma con la vittoria di Anita, la ragazza ha trascorso alcuni giorni a Roma insieme a Jonas. Lontano dal GF, la coppia ha continuato a mostrarsi affiatata sui social.

I commenti di alcuni fan

Su X, diversi utenti continuano a commentare le dinamiche di coppia di Jonas e Anita.

"È veramente bello che all'interno di un programma televisivo possa nascere un rapporto così forte tra due ragazzi", ha detto un utente.

Un altro ha aggiunto: "Anita e Jonas insieme sono bellissimi". Un fan della coppia ha invece commentato la segnalazione di Marzano: "Sì come no, ora tutti vogliono salire sul carro dei vincitori. Jonas non vede nessuna all'infuori di Anita, altro che ritorno con la ex". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "I Jonita dovranno essere forti a non dare retta a tutti i pettegolezzi che circoleranno sul loro conto". Infine c'è anche chi ha detto: "Commenti, giornali e attenzione mediatica alle stelle. Menomale che era la coppia meno rilevante nata in quella casa".