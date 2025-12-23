Quello che in rete è stato ribattezzato il "caso Signorini" sta tenendo banco da più di una settimana, e il 22 dicembre è stata pubblicata la parte 2 dell'inchiesta Il prezzo del successo. Nella seconda puntata di Falsissimo dedicata a questa storia, Fabrizio Corona ha intervistato Antonio Medugno e ha parlato al telefono con Davide Donadei, due degli ex concorrenti del Grande Fratello che sarebbero coinvolti in questa storia. Questo nuovo episodio ha ottenuto un boom di visualizzazioni: 1,2 milioni in sole 4 ore, 1,7 milioni in meno di un giorno.

Numeri da record per l'inchiesta di Fabrizio Corona

La scelta di Fabrizio Corona di indagare sui rapporti che Alfonso Signorini avrebbe intrattenuto con alcuni ex concorrenti del GF prima del loro ingresso nella casa, si è rivelata vincente.

Le puntate di Falsissimo dedicate a questo caso che più di una settimana è sulla bocca di tutti, infatti, hanno ottenuto numeri da record, paragonabili a quelli di un programma in prima serata.

A sole quattro ore dalla sua pubblicazione infatti, la parte 2 dell'inchiesta Il prezzo del successo ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni, che sono salite a 1,7 milioni dopo 14 ore.

Sono tantissime, dunque, le persone che stanno seguendo la vicenda sulle presunte avance del conduttore del GF ad alcuni ragazzi che poi hanno partecipato al reality di Canale 5, le stesse che hanno scelto di abbonarsi al canale Youtube di Corona per sapere tutto quello che non viene mostrato in chiaro.

Le scuse di Corona a Pretelli e Medugno a Falsissimo

Nella parte 2 dell'inchiesta Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha fatto chiarezza su alcune informazioni che aveva dato nell'episodio precedente e che si sarebbero rivelate infondate.

L'ex re dei paparazzi, dunque, ha chiesto scusa sia a Pierpaolo Pretelli (per aver insinuato che un vecchio video provasse il suo coinvolgimento nel caso Signorini) che ad Antonio Medugno per aver detto che avrebbe ceduto alla corte del presentatore prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

La frecciatina di Giulia De Lellis a Signorini

Tra i tanti personaggi famosi che hanno commentato pubblicamente il caso Signorini, c'è anche Giulia De Lellis.

L'influencer ha scelto di rispondere in maniera velata ma pungente a chi, su Instagram, le ha chiesto un'opinione su tutto quello che è stato detto e scritto sul conduttore Mediaset nell'ultima settimana.

"She knows", ovvero "lei sapeva", si è limitata a digitare la ragazza accanto ad un vecchio video di un'accesa discussione che ha avuto con il presentatore nell'edizione del Grande Fratello Vip alla quale ha partecipato circa dieci anni fa.