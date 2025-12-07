Roberta Fontana è uno dei volti emergenti dell'informazione sportiva italiana e conduce ogni settimana Zona Fontana, il format di approfondimento sportivo di Sportitalia che unisce analisi, ospiti e attualità calcistica.

Oltre alla conduzione, Roberta Fontana cura personalmente anche la parte editoriale del programma: seleziona i temi, prepara le scalette, coordina lo studio e mantiene un contatto diretto con gli appassionati attraverso i social. Di tutto questo e di molto altro la conduttrice parla in questa intervista esclusiva a Blasting News.

'Zona Fontana è nato dalla volontà di creare uno spazio che fosse sì informativo, ma anche molto personale'

Zona Fontana sta diventando un appuntamento fisso per gli appassionati. Com’è nato il progetto e quanto c’è di suo nella costruzione del format?

'Zona Fontana è nato dalla volontà di creare uno spazio che fosse sì informativo, ma anche molto personale, diretto e spontaneo. Desideravo un programma che permettesse agli ospiti di raccontarsi davvero e al pubblico di sentirsi dentro una conversazione autentica, senza filtri. Nella costruzione del format c’è moltissimo di me: il taglio delle interviste, i temi, il ritmo, persino l’atmosfera che si respira in studio. È un progetto che ho modellato sulla mia idea di comunicazione: chiara, rispettosa, ma allo stesso tempo vivace e curiosa'.

Nel suo ruolo non è solo conduttrice: cura anche la parte editoriale. Quanto è importante per lei poter incidere direttamente sui contenuti e sulla scelta degli ospiti?

'Per me è fondamentale. La conduzione è solo una parte del lavoro: la vera identità di un programma si costruisce prima, nella scelta dei temi e delle persone da invitare. Curare l’editoriale significa avere la responsabilità — e il privilegio — di impostare il tono del dialogo, di selezionare voci competenti, credibili, interessanti. E soprattutto significa garantire al pubblico contenuti di qualità. Avere voce in capitolo su questo aspetto mi permette di portare autenticità e coerenza in ogni puntata'.

Prima di arrivare a Sportitalia ha fatto radio, televisione e anche ruoli diversi dalla conduzione.

Quali esperienze considera fondamentali per la professionista che è oggi?

Ogni esperienza è stata un tassello. La radio mi ha insegnato la precisione della parola e il valore dell’ascolto. La televisione mi ha dato ritmo, presenza scenica e capacità di gestire la diretta. I ruoli dietro le quinte — dalla redazione alla produzione — mi hanno fatto capire davvero come si costruisce un contenuto, quanto lavoro serve, e soprattutto quanto sia importante il gioco di squadra. Tutto questo oggi mi permette di essere una professionista von esperienze a 360 gradi ... consapevole e rispettosa dei vari ruoli che rendono possibile un programma. Ma devo dire grazie anche al mio manager Prof. Angelo Maietta che mi ha insegnato a credere nelle mie capacità, a non accontentarmi e a puntare sempre alla qualità.

La sua guida, la sua fiducia e il suo sostegno costante sono stati fondamentali nel mio percorso professionale. Con lui ho imparato che i risultati migliori nascono dal lavoro serio, dalla passione e dal coraggio di fare un passo in più'.

Roberta Fontana: 'La parte più difficile è stata dover dimostrare, più di altri, che non ero “una presenza”, ma una professionista preparata'

Il giornalismo sportivo è un ambiente competitivo e spesso dominato da figure maschili. Qual è stato l’aspetto più difficile del suo percorso e come è riuscita ad affermare il suo stile?

'La parte più difficile è stata dover dimostrare, più di altri, che non ero “una presenza”, ma una professionista preparata. Nelle redazioni e negli studi sportivi spesso ti misurano prima per ciò che vedono e solo dopo per ciò che sai.

Io ho scelto di rispondere con la competenza, lo studio, la costanza. Il mio stile nasce proprio da questo: essere femminile senza rinunciare alla credibilità, avere un tono deciso ma sempre elegante, e non cadere mai negli stereotipi. Nel tempo, la serietà e il rispetto conquistano spazio — e lo rendono tuo'.

Oggi i social sono un’estensione naturale del lavoro giornalistico. Che rapporto ha con il pubblico online e come gestisce questa parte della comunicazione?

'I social sono un ponte diretto con il pubblico. Li considero un luogo dove posso mostrare non solo il mio lavoro, ma anche la parte più umana, il backstage, la preparazione, i momenti veri. Cerco di usarli con equilibrio: essere presente senza essere invadente, condividere senza esibire, e mantenere sempre una linea professionale.

Il pubblico online è affezionato, attento, partecipe: è una responsabilità grande ma anche una spinta bellissima'.

Lei ospita spesso Valentina Cristiani all’interno di Zona Fontana. Valentina ha scritto un libro dal titolo “Non chiamateci quote rosa”. Qual è il suo pensiero sulla presenza delle donne in questo ruolo e sulle difficoltà legate alla parità dei sessi?

'Condivido pienamente il messaggio del suo libro: le donne non devono essere considerate “quote”, ma professioniste. Nel nostro ambiente ci sono ancora resistenze culturali, aspettative stereotipate e una costante necessità di dimostrare il doppio per essere valutate alla pari. Ma oggi c’è anche una generazione di donne — giornaliste, conduttrici, analiste — preparate, solide, autorevoli, che stanno cambiando il panorama.

La vera parità arriverà quando non ci sarà più bisogno di sottolineare che una donna occupa un certo ruolo: sarà semplicemente normale. E programmi come Zona Fontana vogliono dare spazio proprio a questo: competenza, indipendentemente dal genere'.