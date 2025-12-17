Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 22 al 27 dicembre su Canale 5, raccontano che Tulin turberà Kaya, facendogli una confessione sconvolgente. Asuman, invece, verrà presa in ostaggio da Dundar, deciso a fare del male a Zeynep.

Tulin fa una rivelazione a Kaya

Tulin rivelerà un segreto sconvolgente a Kaya, mentre Mustafa minaccerà Asuman, dicendole che se non gli consegnerà il denaro promesso, racconterà a Zeynep e Yildiz che sono sorellastre.

Dundar chiederà a Zeynep un confronto, ma sarà subito chiaro che le sue intenzioni non saranno affatto pacifiche.

Quando Zeynep si renderà conto di essere stata rapita, capirà che Dundar avrà ormai perso il controllo. Cercherà di farlo ragionare, spiegandogli la gravità delle sue azioni, ma ogni tentativo risulterà inutile. Dundar la costringerà quindi a fare una videochiamata alla madre e in quel momento Zeynep scoprirà con orrore che anche Asuman sarà tenuta in ostaggio, sotto la minaccia di un’arma. Temendo il peggio, deciderà di assecondare Dundar e di fare tutto ciò che le verrà imposto.

Allo stesso tempo, Alihan in ansia andrà a cercare la fidanzata a casa sua con Emir. Sfonderanno la porta, neutralizzando il rapitore di Asuman. Il giovane, sconvolto, contatterà Halit per informarlo di quanto è accaduto per poi chiedere aiuto al padre di Dundar, l'unico in grado di conoscere il nascondiglio del figlio.

Asuman incontra Mustafa

Le anticipazioni rivelano che Alihan riuscirà a salvare Zeynep prima che Dundar possa essere violento. L'imprenditore inviterà la fidanzata in un ristorante dove la cena verrà interrotta da una telefonata di Elif.

Asuman, invece, incontrerà l'ex marito, al quale confesserà di essere riuscita a vendere la casa. Mustafa prometterà alla donna che lascerà in pace lei e le figlie appena avrà messo le mani sul denaro.

Alihan saluta Zeynep prima della partenza per l’America

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep ha rinunciato ad Alihan dopo aver scoperto che l’uomo ha iniziato una relazione con Elif. La donna ha chiesto a Dundar di diventare suo marito, pur non provando sentimenti per lui.

Il rivenditore ha accettato la proposta della sorella di Yildiz, dando subito il via ai preparativi per il matrimonio.

Alihan, invece, ha deciso di partire per l’America dopo essere riuscito a ottenere il divorzio da Ender. Prima della partenza, l’uomo si è recato a casa di Zeynep per salutarla un’ultima volta. In quell’occasione, l’imprenditore ha lasciato intendere di amarla ancora, congedandosi da lei con un bacio sulla guancia.

Infine, Yildiz ha scoperto che Ender ha fatto credere a tutti di aver consumato le nozze con Alihan, anche se in realtà non era vero.