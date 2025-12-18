Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Sahika organizzerà un diabolico piano ai danni di Yildiz Yilmaz dopo aver appreso che è incinta di Halit. La darklady scambierà il bambino della sorella di Zeynep con un altro subito dopo la nascita.

Yildiz rivela di attendere un figlio da Halit

Le anticipazioni rivelano che Yildiz farà ritorno a Istanbul otto mesi dopo l'attentato ai danni di Ender. La donna incinta di nove mesi tornerà su invito della rivale per impedire ad Halit di rifarsi una vita accanto a Sahika, con la quale ha iniziato una storia d'amore.

Yildiz comunicherà a tutti di essere in attesa di un figlio da Halit nel corso della festa di fidanzamento con Sahika. Quest'ultima furiosa cercherà di eliminare la sorella di Zeynep, provando con del cibo adulterato che però verrà ingerito da Aysel. Sahika, a questo punto, instillerà il dubbio che Yildiz non sia incinta di Halit. L'imprenditore apparirà intenzionato a eseguire un test del dna per verificare l'effettiva paternità.

Sahika scambia il figlio di Argun con un altro dopo il parto

Nel frattempo, Ender consiglierà ad Yildiz di anticipare la data della nascita di Halitcan per evitare che Sahika organizzi qualche diabolico piano. Una volta in ospedale, i medici procederanno con un parto cesareo poiché il neonato risulterà essere podalico.

Halit effettuerà il test del Dna, scoprendo di non essere il padre del bambino. Yildiz, a questo punto, crederà che Sahika abbia sabotato l'esame ma il signor Argun non vorrà sentir ragioni, chiedendole di scomparire dalla sua vita. Anche Ender procederà al test del Dna che avrà lo stesso risultato.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Sahika ha corrotto un'infermiera dell'ospedale per scambiare Halitcan con il bambino di un'altra coppia in procinto di partire per l'estero. Col passare del tempo, Yildiz avrà il dubbio che il neonato che l'è stato messo tra le braccia non è suo e cercherà di dimostrarlo.

Alihan ha detto addio a Zeynep

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Fobidden Fruit andate in onda a dicembre su Canale 5, Yildiz ha provato a scuotere Alihan, dicendogli che le immagini in cui era a letto con Ender erano false.

Ma l'uomo è apparso irremovibile e certo di non poter più riconquistare Zeynep ha deciso di lasciare la Turchia.

Dundar e Zeynep, nel frattempo, si sono preparati per il grande giorno. Hakan è andato a salutare Alihan, in procinto di prendere un aereo per gli Stati Uniti. Ma l'imprenditore prima di andarsene ha raggiunto la sorella di Yildiz per salutarla. In questa circostanza, Alihan ha fatto intendere a Zeynep di provare ancora dei sentimenti per lei.