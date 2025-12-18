Negli episodi della terza stagione di Forbidden Fruit, Şahika Ekinci scambierà il bambino che la rivale Yildiz Yilmaz partorirà, con l’obiettivo di convolare a nozze con Halit Argun.

Ender vittima di un attentato, Yildiz annuncia la sua gravidanza

Prossimamente, Yildiz sparirà, proprio quando Ender sarà vittima di un attentato da parte di Yigit, il figlio segreto che in passato ha abbandonato alla nascita e avuto dalla relazione con Kaya. In particolare, Yildiz si allontanerà da Istanbul per nascondere al marito Halit di aspettare un figlio da lui, invece Ender verrà gettata nelle acque del Bosforo da Yigit, ma all’insaputa dei suoi familiari verrà messa in salvo da un peschereccio.

Dopo otto mesi, Halit ufficializzerà il suo fidanzamento con Sahika, la sorella di Kaya, disposta a tutto per diventare sua moglie. I festeggiamenti però verranno rovinati dall’arrivo improvviso di Yildiz, la quale annuncerà di essere incinta e vicina al parto, dopo aver stretto un’alleanza con Ender. Determinata a sposare Halit, Sahika avvelenerà il cibo di Yildiz, ma a mangiarlo sarà la domestica Aysel, che per fortuna sopravvivrà.

Sahika corrompe un’infermiera, Yildiz sospetta che il piccolo Halitcan non sia il suo vero figlio

Dopo non essere riuscita a liberarsi della rivale, Sahika insinuerà il dubbio ad Halit di non poter essere lui il padre della creatura che Yildiz porta in grembo. Per chiarire i suoi sospetti, l’imprenditore vorrà fare un test di DNA al bambino quando nascerà.

Intanto, Yildiz programmerà il cesareo, appena i medici le diranno che suo figlio che vorrà chiamare Halitcan è podalico. Il giorno del parto, Sahika corromperà un’infermiera e le ordinerà di sostituire il figlio di Yildiz con quello di un’altra coppia in procinto di trasferirsi all’estero.

Appena Halit scoprirà di non essere il genitore del piccolo Halitcan, Yildiz si difenderà accusando Sahika di aver falsificato il risultato del test. Tuttavia, l’uomo d'affari non vorrà sentire ragioni, visto che dirà alla moglie di non farsi più vedere. Infine, Yildiz comincerà a sospettare che Halitcan potrebbe non essere il suo vero figlio, e vorrà scoprire cosa sia potuto accadere il giorno in cui ha partorito.

Riepilogo: Yildiz aveva inscenato una finta gravidanza

In precedenza, Yildiz aveva finto una gravidanza per salvare il suo matrimonio con Halit. Quando però quest’ultimo l’aveva fatta sottoporre a un test su suggerimento dell’ex moglie Ender, la giovane era risultata davvero incinta. La felicità di Yildiz aveva avuto breve durata a causa di un aborto spontaneo, che l’ha costretta a sottoporsi a un raschiamento. Tuttavia, Yildiz ha continuato a ingannare Halit, facendogli credere di essere ancora incinta.